Zavřít reklamu

Tipy, jak z Připomínek na iPhonu vytěžit maximum

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Sledujte svůj pokrok díky seznamu Vyřízeno

Nejspíš se vám stalo, že jste označili úkol jako dokončený a tím jeho stopa zmizela. V novějších verzích iOS to ale není ztraceno – všechny splněné úkoly se totiž automaticky ukládají do seznamu Vyřízeno.

Jak na to:

  • Otevřete aplikaci Připomínky.
  • Na hlavní obrazovce v horní části najdete seznamy – mezi nimi i položku Vyřízeno.
  • Klepněte na ni a zobrazí se vám chronologický přehled všeho, co jste už zvládli.

Je to skvělý způsob, jak sledovat vlastní produktivitu – a někdy i dobrá motivace pokračovat.

iOS 16 Pripominky Vyrizene iOS 16 Pripominky Vyrizene 1
iOS 16 Pripominky Vyrizene iOS 16 Pripominky Vyrizene 2
iOS 16 Pripominky Vyrizene iOS 16 Pripominky Vyrizene 4
iOS 16 Pripominky Vyrizene iOS 16 Pripominky Vyrizene 3
Vstoupit do galerie

Vytvářejte šablony pro opakující se činnosti

Některé povinnosti se opakují pořád dokola – ať už jde o týdenní nákup, měsíční faktury nebo kontrolu domácích rostlin. Přepisovat vše znovu a znovu je zbytečná práce. Připomínky proto umožňují ukládat si úkoly jako šablony.

Jak na to:

  • Vytvořte připomínku se všemi detaily (např. „Nákupní seznam“ s jednotlivými položkami).
  • Klepněte na ikonu tří teček vpravo nahoře.
  • Z nabídky vyberte Uložit jako šablonu.

Příště už jen stačí v menu Připomínek vybrat uloženou šablonu a máte hotovo během pár vteřin.

Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek 1
Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek 2
Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek 3
Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek 4
Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek 5
Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek Pripominky iOS 16.3 sablony pripominek 6
Vstoupit do galerie

Uspořádejte úkoly do složek

Když se seznamy začnou hromadit, přehlednost rychle mizí. Proto i v Připomínkách fungují složky – podobně jako ve Fotkách nebo Poznámkách.

Jak na to:

  • V hlavní nabídce Připomínek klepněte na Upravit vpravo nahoře.
  • Vyberte možnost Nová složka a zadejte název (např. „Práce“ nebo „Domácnost“).
  • Do složky pak můžete přesouvat celé seznamy úkolů, takže se vaše připomínky roztřídí podle témat.
Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 1
Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 2
Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 3
Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 4
Pripominky iOS 16.3 slozky Pripominky iOS 16.3 slozky 5
Vstoupit do galerie

Zvýrazněte důležité věci formátováním

Když máte v jedné připomínce delší text nebo více detailů, snadno se v tom ztratíte. Proto lze klíčové pasáže zvýraznit – tučně, kurzívou nebo podtržením.

Jak na to:

  • Otevřete libovolnou připomínku.
  • Označte část textu, kterou chcete upravit.
  • V nabídce formátování zvolte Tučné, Kurzíva nebo Podtržení.

Takto si můžete vizuálně odlišit to, co má skutečně prioritu.

Pripominky iOS 16.3 formatovany text Pripominky iOS 16.3 formatovany text 1
Pripominky iOS 16.3 formatovany text Pripominky iOS 16.3 formatovany text 2
Pripominky iOS 16.3 formatovany text Pripominky iOS 16.3 formatovany text 3
Pripominky iOS 16.3 formatovany text Pripominky iOS 16.3 formatovany text 4
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.