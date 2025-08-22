iOS 26 přináší výrazně lepší vyplňování ověřovacích kódů!

Jednou z nejužitečnějších funkcí, kterou Apple za poslední roky přinesl, je automatické vyplňování ověřovacích kódů. Tato drobnost, která šetří čas i nervy, bude v iOS 26 a macOS Tahoe ještě lepší. Apple rozšiřuje její použití i mimo své vlastní aplikace, což přináší reálné zjednodušení pro miliony uživatelů.
Funguje i s Gmailem, WhatsAppem a Chromem
V aktuálních verzích systémů funguje autofill pouze v aplikacích Zprávy a Mail. Ověřovací kód se automaticky objeví nad klávesnicí a po použití se smaže. Na Macu je podpora omezena na Safari, přes přesměrování zpráv ze spárovaného iPhonu.
V iOS 26 a macOS Tahoe se ale možnosti značně rozšiřují:
- Kódy z SMS zpráv lze nově detekovat i v aplikacích třetích stran – například WhatsApp, Telegram nebo Signal.
- Totéž platí pro e-maily: systém nově umí vytáhnout kód i z aplikací jako Gmail nebo Outlook.
- Na Macu budou moci autofill využít i jiné prohlížeče než Safari – například Chrome, Firefox nebo Brave.
Tyto tři novinky dělají z původně jednoduché vychytávky plnohodnotného pomocníka napříč aplikacemi. Apple tím zároveň reaguje na rostoucí používání dvoufaktorového ověření napříč službami.
Největší změnou pro uživatele Macu je právě podpora autofill v neapplovských prohlížečích. Pro iPhone pak znamená zásadní pohodlí rozšířená podpora pro Gmail a další oblíbené aplikace, kde lidé běžně kódy přijímají.