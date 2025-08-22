Zavřít reklamu

CarPlay nyní dorazilo do jednoho z nejprodávanějších elektromobilů!

iPhone
Martin Hradecký
0

Apple CarPlay se tento týden rozšířilo do jednoho z nejlépe prodávaných elektromobilů na trhu. Řidiči modelu Geely EX5, známého v Číně pod názvem Galaxy E5, získávají podporu díky bezplatné aktualizaci formou OTA (over-the-air).

Mohlo by vás zajímat

Geely a jeho rostoucí vliv

Ačkoli jméno Geely nemusí být celosvětově příliš známé, jde o významného globálního hráče s vlastnickými vazbami na značky jako Volvo, Polestar, Lotus či Smart. Nejnovější SUV EX5, které bylo uvedeno na čínský trh v polovině roku 2024, se stalo hitem. Už po šesti měsících překročilo hranici 100 000 prodaných kusů v Číně a do července 2025 celosvětové dodávky přesáhly 150 000 jednotek.

V Austrálii, kde se model EX5 stal vlajkovou lodí značky, se v červnu vyšplhal mezi čtyři nejprodávanější elektromobily. Před ním byly pouze Tesla Model Y, BYD Sealion 7 a Tesla Model 3.

CarPlay zatím jen v Austrálii

Díky aktuální OTA aktualizaci mají australští majitelé EX5 nově přístup k Apple CarPlay, a to jak v kabelové, tak i bezdrátové podobě. Zatímco první vlna je omezena pouze na Austrálii, očekává se, že podpora se postupně rozšíří i do dalších regionů – Asie, Velké Británie či Evropy. Zajímavostí je, že CarPlay dorazilo dříve než Android Auto, které má podle plánů Geely přijít až na začátku roku 2026 v další aktualizaci.

carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26
carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26
carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26
iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra
iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra
iOS 26 carplay ultra iOS 26 carplay ultra
Vstoupit do galerie

Současně se blíží i velká aktualizace samotného CarPlay. Apple totiž s iOS 26 přinese přepracované rozhraní s možností přizpůsobení ikon na domovské obrazovce, widgety a další funkce. Všechny kompatibilní vozy tak čeká modernější a flexibilnější uživatelské prostředí.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.