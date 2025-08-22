CarPlay nyní dorazilo do jednoho z nejprodávanějších elektromobilů!

Apple CarPlay se tento týden rozšířilo do jednoho z nejlépe prodávaných elektromobilů na trhu. Řidiči modelu Geely EX5, známého v Číně pod názvem Galaxy E5, získávají podporu díky bezplatné aktualizaci formou OTA (over-the-air).
Geely a jeho rostoucí vliv
Ačkoli jméno Geely nemusí být celosvětově příliš známé, jde o významného globálního hráče s vlastnickými vazbami na značky jako Volvo, Polestar, Lotus či Smart. Nejnovější SUV EX5, které bylo uvedeno na čínský trh v polovině roku 2024, se stalo hitem. Už po šesti měsících překročilo hranici 100 000 prodaných kusů v Číně a do července 2025 celosvětové dodávky přesáhly 150 000 jednotek.
V Austrálii, kde se model EX5 stal vlajkovou lodí značky, se v červnu vyšplhal mezi čtyři nejprodávanější elektromobily. Před ním byly pouze Tesla Model Y, BYD Sealion 7 a Tesla Model 3.
CarPlay zatím jen v Austrálii
Díky aktuální OTA aktualizaci mají australští majitelé EX5 nově přístup k Apple CarPlay, a to jak v kabelové, tak i bezdrátové podobě. Zatímco první vlna je omezena pouze na Austrálii, očekává se, že podpora se postupně rozšíří i do dalších regionů – Asie, Velké Británie či Evropy. Zajímavostí je, že CarPlay dorazilo dříve než Android Auto, které má podle plánů Geely přijít až na začátku roku 2026 v další aktualizaci.
Současně se blíží i velká aktualizace samotného CarPlay. Apple totiž s iOS 26 přinese přepracované rozhraní s možností přizpůsobení ikon na domovské obrazovce, widgety a další funkce. Všechny kompatibilní vozy tak čeká modernější a flexibilnější uživatelské prostředí.