Zoom brzy přestane fungovat na těchto iPhonech!

iPhone
Martin Hradecký
Pokud stále používáte starší verze iOS, měli byste zpozornět. Populární komunikační platforma Zoom v nejnovějších poznámkách k vydání verze 6.5.10 uvedla, že brzy ukončí podporu pro iOS 13iOS 14. To znamená, že k dalšímu používání aplikace bude vyžadováno iOS 15 nebo novější.

Co to znamená pro uživatele

Naštěstí se nemusíte obávat problémů s kompatibilitou zařízení. Všechny iPhony, které podporovaly iOS 13, zvládnou také iOS 15. Stejná situace platí i u iPadů – modely s iPadOS 13 lze bez problémů aktualizovat až na iPadOS 15. Jde tedy spíše o nutnost provést dlouho odkládanou aktualizaci softwaru.

Proč se podpora ukončuje

Důvodem je postupný pokles uživatelů starších verzí iOS. Udržování aplikace pro zastaralé systémy se pro vývojáře stává neefektivní. Ve firemním prostředí však může nastat problém – některé podnikové iPhony či iPady bývají záměrně uzamčeny na starších verzích systému. Pokud se to týká i vás a Zoom používáte pravidelně, je nejvyšší čas kontaktovat IT oddělení a zajistit přechod na novější software.

I když zatím není znám přesný termín ukončení podpory, uživatelé by se měli připravit co nejdříve. Zoom tímto krokem sjednocuje platformu a umožní další vývoj nových funkcí bez omezení starších systémů.

