Google Pixel 10 má AI z budoucnosti! iPhone zatím jen kouká

Google oficiálně odhalil Pixel 10, nejnovější generaci svých chytrých telefonů, a přestože se zlepšila i výbava hardwaru, hlavní pozornost si získaly nové funkce umělé inteligence. Ty sahají daleko za to, co dnes nabízí iPhone, a ukazují, kam Google směřuje s AI jako každodenním pomocníkem uživatele.
Chytrá asistence jako nikdy předtím
Jedním z hlavních taháků je Magic Cue, nástroj, který uživateli proaktivně nabízí relevantní informace – například zobrazí informace o letu při hovoru s aerolinkou nebo připraví fotku, pokud o ni požádá kamarád. Na něj navazuje Daily Hub, přehled personalizovaných událostí, témat, playlistů a dalšího obsahu na míru.
Další novinkou je Take a Message – přepis hovorů v reálném čase, pokud je uživatel odmítne nebo zmešká. Apple sice nabízí přepis hlasových zpráv, ale přepis samotných hovorů zatím ne.
AI i pro kreativitu a fotoaparát
Nový Pixel Journal pomáhá s introspektivním psaním pomocí AI podnětů a sleduje vývoj myšlenek v čase. Funkce Voice Translate pak překvapí živým překladem hovorů v hlase původního mluvčího – včetně přízvuků a výrazu. Navíc podporuje víc jazyků než Apple, včetně japonštiny, hindštiny nebo švédštiny.
Velký posun zaznamenal i fotoaparát. Camera Coach radí při focení s kompozicí a světlem, Auto Best Take analyzuje až 150 snímků a vybere ten nejlepší. A funkce Add Me dokáže pomocí AI přidat fotografa do skupinového snímku, a to nově i u větších skupin.
Uživatelé navíc mohou vytvořit video na základě krátkého popisu pomocí nové funkce AI Videos.
Gemini Live, chytrá klávesnice a Google Photos
Rozhraní Gemini Live nyní nabízí lepší vizuální nápovědu – zvýrazňuje na obrazovce objekty nebo informace, o kterých právě mluví. Zároveň se zlepšila plynulost a přirozenost projevu – AI umí mluvit rychleji, pomaleji, s přízvukem nebo výraznější intonací.
Gboard přináší nástroje pro kontrolu pravopisu a přepisování textu v různých stylech. Podobné funkce má i Apple, ale v Pixelu jsou propojené napříč systémem. V Google Photos se objevuje editace fotografií formou konverzace.
Užitečný je i nový NotebookLM, výzkumný asistent napojený na Screenshoty a Záznamník. Pokud systém pozná, že snímek obrazovky je relevantní, nabídne jeho přidání do poznámek. Stejně tak lze ukládat přepisy z diktafonu.
Vše běží přímo na telefonu
Díky čipu Tensor G5 běží model Gemini Nano přímo na zařízení, bez potřeby cloudu. To znamená vyšší rychlost i větší soukromí. Google tímto krokem ukazuje, že budoucnost smartphonů je v AI. Apple některé z funkcí dožene až v roce 2026, kdy dorazí nová Siri, ale zatím zaostává zejména v živých překladech, editaci fotek a generování videí. Pixel 10 je již k dispozici v předobjednávkách a oficiálně bude spuštěn do prodeje ještě tento měsíc. Apple představí své iPhony 17 tradičně v září.
Tip pro vás
Řadu Google Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti – pořiďte si Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně a získáte navíc i bonus až 6 250 Kč. Mrkněte na mp.cz/google-pixel-10