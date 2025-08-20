Šílený trik Red Bull jezdce: Podívejte se na neuvěřitelný backflip mezi dvěma jedoucími kamiony na dálnici

Německý freestyle motocross jezdec Luc Ackermann sponzorovaný Red Bullem opět dokázal, proč patří mezi největší talenty FMX scény. Na dálnici ve své domovině skočil z jedoucího kamionu na druhý a během letu zvládl ještě backflip. A nešlo o obyčejný trik – Ackermann přelétl devítimetrovou dálniční bariéru a na přistání měl časový prostor pouhou půl vteřinu.
„Kdybych nevzal rychlost a odraz přesně v ten správný moment, buď bych narazil do značky, nebo minul dopad,“ popsal sám 27letý jezdec, který už v minulosti vstoupil do historie jako nejmladší, komu se podařilo na motorce přistát backflip.
Skok samotný byl ukázkou dokonalého propojení odvahy, fyziky a přesných výpočtů. Ackermann se rozjel z korby kamionu jedoucího rychlostí 20 km/h, zrychlil na 54 km/h a v kombinaci s rychlostí vozidla se dostal do vzduchu při celkové rychlosti 74 km/h. Ve vzduchu přidal trik Tsunami Backflip, přelétl bariéru vysokou 9 metrů a doskočil na druhý kamion vzdálený 23 metrů, celkový skok měl délku 40 metrů. A to všechno bez tachometru – rozhodující signál mu dal bratr a kolega jezdec Hannes Ackermann, který byl přímo na odrazovém kamionu.
Celý projekt byl připravován s maximální pečlivostí. Thomas Stöggl, šéf Global Performance Innovation v Athlete Performance Center v rakouském Thalgau, analyzoval všechny parametry – od zrychlení motorky a rychlosti kamionů přes úhel odrazu až po povětrnostní podmínky. Na první pohled šílený stunt tak byl ve skutečnosti detailně spočítaným fyzikálním experimentem. Po přistání ale převládly hlavně emoce. „Ten pocit po skoku byl neuvěřitelný, protože jsem věděl, že to vyšlo jen tak tak,“ popsal Ackermann. „Přípravy trvaly několik dní, napětí bylo obrovské a když to ze mě spadlo, byla to neskutečná úleva. Oslavoval jsem, skoro jsem se zbláznil.“
Luc Ackermann tímto výkonem znovu potvrdil, že freestyle motocross není jen o šílené odvaze, ale i o vědecké přesnosti. Během jediné vteřiny musela dokonale sednout rychlost, trajektorie i aerodynamika – a právě tenhle mix dělá z jeho backflipu mezi dvěma jedoucími kamiony kousek, na který se jen tak nezapomene.