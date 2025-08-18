Zavřít reklamu

První „bezdrátová“ nabíječka pro iPad je tu! A umí dokonce víc než jen nabíjet

Martin Hradecký
Apple sice bezdrátové nabíjení pro iPad stále neimplementoval, ale novinka od značky Kuxiu to částečně mění. M30 Magnetic Smart Connector Charger se magneticky přichytí na zadní stranu kompatibilních modelů iPadu a energii přenáší přes Smart Connector piny – stejné, jaké využívá například Magic Keyboard. Díky tomu odpadá nutnost zasouvat kabel do USB-C portu.

Kompatibilita a cena

M30 je v prodeji na webu Kuxiu za 39,99 USD a podporuje iPady se Smart Connector. Patří sem M4 iPad Pro, vybrané generace 11″ a 12,9″ iPad Pro, ale také M3 a M2 iPad Air (11″) a 4. a 5. generace 10,9″ iPad Air.

Součástí balení je dvoumetrový opletený USB-C kabel, který je připojený z boku nabíječky. Díky magnetickému uchycení je připojení i odpojení rychlejší než při klasickém zapojení kabelu. Velkou výhodou je uvolnění jediného USB-C portu iPadu pro jiné použití. Na cestách tak můžete například připojit iPad k hotelové TV přes HDMI a zároveň ho nabíjet – bez nutnosti používat rozbočovač. To ocení každý, kdo často pracuje nebo streamuje obsah na externí obrazovku.

Rychlost nabíjení

M30 nabídne i působivou rychlost. Modely s čipy M2 a M3 nabijí až výkonem 18 W, zatímco M4 iPady zvládnou 35 W. To je rychleji než u nového standardu Qi2.2 a dokonce více než iPhone 16 nabíjený přes MagSafe (25 W). Výsledek? Rychlé a pohodlné doplnění energie, aniž byste museli obětovat port pro příslušenství.

