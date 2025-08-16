Tato nová aplikace na iPadu skrývá skvělou legrácku s Liquid Glass efektem

Apple si s iPadOS 26 evidentně nehraje jen na seriózní redesign ve stylu Liquid Glass, který mění vzhled a chování ikon aplikací, panelů nástrojů, lišt i ovládacích prvků. Zatímco totiž v některých částech působí čistě elegantně, jinde si ho cupertinská společnost dovolila pojmout čistě pro zábavu.
S příchodem šesté vývojářské bety iPadOS 26 konkrétně Apple do nové aplikace Náhled (Preview) schoval roztomilou legrácku. Náhled je na iPadu novinkou a umožňuje rychlé prohlížení a úpravu dokumentů od obrázků až po PDF a to s odkazem na svou dlouholetou tradici z macOS. Jeho ikonka zobrazuje stolní lupu, kterou si nyní užijete nejen v grafice, ale i přímo v aplikaci.
Po spuštění aplikace se objeví jednoduchý prohlížeč souborů s přístupem k nedávným dokumentům a rychlými akcemi pro vytvoření nového souboru či jeho naskenování fotoaparátem iPadu. Ale právě vedle hlavního rozhraní čeká malé překvapení – plně 3D vykreslená lupa, totožná s tou z ikony aplikace.
You can pick up the loupe in Preview and drag it around, for no reason at all other than it’s a fun easter egg. pic.twitter.com/DQeyN52ro4
— Benjamin Mayo (@bzamayo) August 12, 2025
A tady přichází ta největší zábava. Lupu si totiž můžete prstem uchopit a volně přesouvat po obrazovce. Reaguje jako skutečný 3D objekt – obsah pod ní se realisticky zvětšuje a deformuje přesně tak, jak by se choval skutečný skleněný optický prvek. Nemá to žádný praktický význam, ale vizuální efekt je působivý a dodává jinak obyčejné aplikaci trochu hravosti.
Pokud si to chcete vyzkoušet, potřebujete iPad s iPadOS 26 a vývojářskou betu 6. Veřejná beta by měla být dostupná během několika dnů. Lupa se na iPhonu neobjevuje – jednoduše proto, že zde není dostatek volného prostoru.