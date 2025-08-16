Jak v iMessage označit zprávu jako nepřečtenou? Kolikrát se vám stalo, že jste si omylem otevřeli zprávu, na kterou jste chtěli odpovědět později — a pak na ni jednoduše zapomněli? V každodenním shonu není nic neobvyklého, že přečteme zprávu mezi dveřmi nebo během schůzky, ale odpověď už se k příjemci nikdy nedostane. Právě pro tyto situace nabízí iOS od verze 16 funkci, kterou jsme dlouho postrádali: označení zprávy jako nepřečtené.
Proč je možnost označit zprávu jako nepřečtenou tak užitečná?
Označení zprávy jako nepřečtené je ideální pro všechny, kteří chtějí udržet přehled o konverzacích, které vyžadují pozdější reakci. Působí jako připomínka — modrá tečka vedle zprávy vizuálně upozorní, že jste ještě neodpověděli. A pokud máte zapnutou synchronizaci přes iCloud, stav se přenese i na všechna ostatní zařízení – tedy iPad nebo Mac.
Jak na to? Dva jednoduché způsoby
Apple implementoval tuto funkci velmi intuitivně. Označit zprávu jako nepřečtenou zvládnete během několika vteřin, a to dvěma způsoby:
Přejetí v seznamu konverzací
- Otevřete aplikaci Zprávy (Messages).
- Ve výpisu konverzací přejeďte prstem doprava přes požadovanou konverzaci.
- Objeví se tlačítko „Označit jako nepřečtené“. Klepněte na něj.
- Vedle konverzace se objeví modrá tečka, která označuje nepřečtený stav.
Dlouhé stisknutí konverzace
- V seznamu konverzací podržte prst na náhledu zprávy, kterou chcete označit.
- V kontextovém menu zvolte možnost „Označit jako nepřečtené“.
- Oba způsoby fungují stejně a je na vás, který si oblíbíte víc.
Bonus: Jak filtrovat pouze nepřečtené zprávy
Pokud pracujete s velkým množstvím konverzací a nechcete se přehrabovat v záplavě zpráv, můžete si v aplikaci Zprávy aktivovat filtr, který zobrazí pouze nepřečtené zprávy.
Jak na to:
- Otevřete aplikaci Nastavení.
- Přejděte do sekce Zprávy.
- Aktivujte přepínač „Filtrovat neznámé odesílatele“.
- V aplikaci Zprávy se nyní zobrazí nové záložky – včetně „Nepřečtené“.
Možnost označit zprávu jako nepřečtenou je malá, ale velmi praktická změna, která přináší větší kontrolu nad komunikací. Pokud zprávy často otevíráte, aniž byste na ně hned odpovídali, tento nástroj vám pomůže udržet si přehled.