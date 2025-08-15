Obří skandál! Dodavatel OLED pro iPhone má v USA zákaz na 14 let

Situace kolem čínského výrobce OLED displejů BOE se dramaticky vyhrotila. Po spekulacích, že se s ním Apple kvůli problémům s iPhone 17 displeji rozejde, přichází další rána – podle jihokorejských médií čeká BOE zákaz dovozu OLED panelů do USA na neuvěřitelných 14 let a 8 měsíců. Důvodem je krádež obchodních tajemství společnosti Samsung Display.
ITC potvrdila krádež technologií
Americká Komise pro mezinárodní obchod (ITC) už 11. července předběžně rozhodla, že BOE a sedm jeho dceřiných firem porušilo článek 337 celního zákona tím, že nelegálně využívalo know-how Samsung Display. Podle uniklých informací se mělo jednat o získávání důvěrných dat náborem bývalých zaměstnanců Samsungu a dalšími praktikami. ITC uvedla, že tím došlo k zásadnímu poškození a ohrožení korejského výrobce.
Výsledkem má být tzv. Limited Import Order na 14 let a 8 měsíců, což je doba, kterou úřady považují za potřebnou k odstranění „neférových zisků“. Zákaz se vztahuje nejen na dovoz, ale i na prodej, marketing a distribuci produktů BOE v USA. Očekává se, že rozhodnutí vstoupí v platnost v listopadu.
Samsung a LG zaplní mezeru
BOE bylo jedním z klíčových dodavatelů OLED panelů pro iPhony – v prvním čtvrtletí 2025 mělo podíl 19 %, zatímco Samsung Display ovládal 49 % a LG Display 28 %. Ve druhém čtvrtletí dokonce BOE předstihlo LG a dosáhlo 22,7 %. Po zákazu ale veškerý tržní podíl připadne právě Samsungu a LG, což může ovlivnit cenovou politiku i dostupnost některých modelů iPhonů.
Dopad na výrobu iPhonů
I když většina iPhonů se stále vyrábí v Číně (podle agentury Omdia jde o zhruba 80 % produkce), napětí mezi USA a Čínou roste. Nedávné zavedení 100% cla na dovoz čipů do USA má podpořit přesun výroby na domácí půdu. Apple sice získal výjimku, ale zavázal se investovat dalších 100 miliard dolarů do rozvoje domácí výroby. Již dříve plánoval 600 miliard na modernizaci továren, včetně nové linky společnosti Corning v Kentucky na výrobu skel pro iPhony.
Analytici se shodují, že přímá výroba iPhonů v USA zatím není na pořadu dne, ale dlouhodobě by tyto kroky mohly zvýšit koncové ceny. Prozatím se neočekává, že by letošní iPhone 17 zdražil, ale situace se může rychle změnit.
Pokud se listopadové rozhodnutí ITC potvrdí, půjde o jedno z nejtvrdších opatření proti čínskému technologickému dodavateli za poslední roky. Dopad bude cítit nejen v USA, ale i na globálním trhu chytrých telefonů.