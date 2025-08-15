GPT-5 ohromuje vývojáře! Mac aplikace kóduje bez chyb a s krásným designem

Nový model GPT-5 přináší zásadní posun v oblasti tzv. „vibe codingu“ – tedy programování, kdy vývojář vede large language model pečlivě formulovanými instrukcemi. Zatímco starší modely jako GPT-4o nebo konkurenční Claude dokázaly vytvořit funkční prototypy, často selhávaly v designu, stabilitě a vyžadovaly neustálé dolaďování. GPT-5 však podle zkušeností vývojářů tyto limity překonal.
Krásný design a spolehlivost bez zásahu
Vývojář Parker Ortolani, který s vibe codingem experimentuje už měsíce, popisuje GPT-5 jako „jednoduše úžasný“. Model navrhuje působivé uživatelské rozhraní bez nutnosti zadávat konkrétní pokyny a zároveň nevytváří chyby při kompilaci v Xcode – něco, co u předchozích modelů nebylo běžné. Starší systémy sice uměly sestavit základ aplikace, ale vizuální stránka byla často nedotažená a vyžadovala dlouhé ladění.
Další velkou předností je rychlost a schopnost řešit komplexní úkoly. Tam, kde GPT-4o potřeboval více iterací, GPT-5 zvládne opravu okamžitě – například přidání funkce pro zpracování otevřené webové stránky v projektu pro macOS prohlížeč. Spolehlivost se odráží i v tom, že Parker zatím nezažil jediný pád nebo nefunkční build způsobený chybou modelu.
Univerzálnost a nové možnosti
GPT-5 dokáže z jednoho zadání vytvořit kompletní a různorodé projekty – od nativních aplikací přes webové simulace až po jednoduché hry. To umožňuje vývojářům rychle testovat nové nápady a prototypy bez nutnosti hluboké znalosti kódu. Model je tak ideální nejen pro zkušené programátory, ale i pro úplné začátečníky.
Pokud se trend potvrdí, může GPT-5 znamenat pro vývoj aplikací podobnou revoluci, jakou přinesly vizuální nástroje pro tvorbu webů – jen tentokrát přímo ve světě nativního a webového vývoje.