Philips Hue omylem odhalil novinky! Přichází Hue Bridge Pro, nový zvokek i chytré světelné řetězy s podporou Matter

Pokud jste fanoušky chytrých domácích produktů z dílny Philips Hue, které si díky podpoře HomeKitu a nyní už i Matter rozumí parádně i s Apple produkty, máme pro vás vynikající zprávu. Portál HueBlog si totiž všiml, že se na oficiálních stránkách Philips Hue nakrátko objevily produkty, které si mají svou premiéru odbýt až v nadcházejících týdnů. Tyto produkty sice záhy z webu stáhl, nicméně i tak lze říci, že z původních úniků je rázem potvrzená realita. Co vše tedy fanoušky Philips Hue čeká?
Hlavní hvězdou je Hue Bridge Pro coby nejpokročilejší hub značky, který je rychlejší, má větší kapacitu pro připojená zařízení a odemyká více funkcí než kdy dřív (byť o něm víc detailů zatím nevíme). Novinkou je u něj i podpora technologie MotionAware™, která umožní proměnit chytrá světla v pohybové senzory.
Do nabídky přibude také Hue Secure Wired Video Doorbell coby drátový videozvonek s 2K rozlišením pro ostrý obraz i v noci, upozorněními na pohyb a obousměrnou komunikací v reálném čase.
Philips Hue dále rozšíří rodinu světelných řetězů Festavia. Nově se objeví permanentní venkovní osvětlení pro fasády, střechy a okna, které nainstalujete jednou a necháte celoročně, a také Festavia Globe String Lights coby dekorativní řetěz s unikátní vnitřní trubicí v každé žárovce pro perfektní rovnováhu barev a jasu, podporující vícebarevné přechody a speciální efekty.
Novinkou jsou i Gradient Strip Lights pro interiér i exteriér. Ty nabízí technologii ChromaSync™ pro přesné sladění barev, ultra jasné bílé světlo a systém OmniGlow pro dokonale rovnoměrné světelné linie, které mohou být viditelným designovým prvkem v místnosti. Nakonec přichází nová generace žárovky A19 s paticí E26/E27, která spotřebuje o 40 % méně energie, nabízí plné spektrum denního světla, nejširší rozsah laditelných bílých tónů, technologii ChromaSync™ a možnost stmívání až na 0,2 % původního jasu.
Ceny novinek ani přesný termín vydání se sice na internetu neobjevily, nicméně jak jsme u Hue zvyklí, o nízké ceny se určitě jednat nebude. Na druhou stranu, už z těchto strohých popisků, které jsou k dispozici, se zdají být novinky opravdu zajímavé.