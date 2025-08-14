Zavřít reklamu

Philips Hue omylem odhalil novinky! Přichází Hue Bridge Pro, nový zvokek i chytré světelné řetězy s podporou Matter

Jiří Filip
Pokud jste fanoušky chytrých domácích produktů z dílny Philips Hue, které si díky podpoře HomeKitu a nyní už i Matter rozumí parádně i s Apple produkty, máme pro vás vynikající zprávu. Portál HueBlog si totiž všiml, že se na oficiálních stránkách Philips Hue nakrátko objevily produkty, které si mají svou premiéru odbýt až v nadcházejících týdnů. Tyto produkty sice záhy z webu stáhl, nicméně i tak lze říci, že z původních úniků je rázem potvrzená realita. Co vše tedy fanoušky Philips Hue čeká? 

Philips Hue e27 Neu Philips-Hue-e27-Neu
Philips Hue Bridge Pro Philips-Hue-Bridge-Pro
Philips Hue Secure Video Doorbell Philips-Hue-Secure-Video-Doorbell
Philips Hue Festavia Permanent Philips-Hue-Festavia-Permanent
Philips Hue COB Lightstrip Philips-Hue-COB-Lightstrip
Philips Hue Festavia Globe Philips-Hue-Festavia-Globe
Hlavní hvězdou je Hue Bridge Pro coby nejpokročilejší hub značky, který je rychlejší, má větší kapacitu pro připojená zařízení a odemyká více funkcí než kdy dřív (byť o něm víc detailů zatím nevíme). Novinkou je u něj i podpora technologie MotionAware™, která umožní proměnit chytrá světla v pohybové senzory.

Philips Hue Bridge Pro

Do nabídky přibude také Hue Secure Wired Video Doorbell coby drátový videozvonek s 2K rozlišením pro ostrý obraz i v noci, upozorněními na pohyb a obousměrnou komunikací v reálném čase.

Philips Hue Secure Video Doorbell

Philips Hue dále rozšíří rodinu světelných řetězů Festavia. Nově se objeví permanentní venkovní osvětlení pro fasády, střechy a okna, které nainstalujete jednou a necháte celoročně, a také Festavia Globe String Lights coby dekorativní řetěz s unikátní vnitřní trubicí v každé žárovce pro perfektní rovnováhu barev a jasu, podporující vícebarevné přechody a speciální efekty.

Philips Hue Festavia Globe

Novinkou jsou i Gradient Strip Lights pro interiér i exteriér. Ty nabízí technologii ChromaSync™ pro přesné sladění barev, ultra jasné bílé světlo a systém OmniGlow pro dokonale rovnoměrné světelné linie, které mohou být viditelným designovým prvkem v místnosti. Nakonec přichází nová generace žárovky A19 s paticí E26/E27, která spotřebuje o 40 % méně energie, nabízí plné spektrum denního světla, nejširší rozsah laditelných bílých tónů, technologii ChromaSync™ a možnost stmívání až na 0,2 % původního jasu.

Philips Hue COB Lightstrip

Ceny novinek ani přesný termín vydání se sice na internetu neobjevily, nicméně jak jsme u Hue zvyklí, o nízké ceny se určitě jednat nebude. Na druhou stranu, už z těchto strohých popisků, které jsou k dispozici, se zdají být novinky opravdu zajímavé. 

