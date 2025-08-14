Zvláštní pokus končí! iOS 26 beta 6 vrací původní ovládání Fotoaparátu

Apple v poslední beta verzi iOS 26 udělal krok zpět u jedné z nejdiskutovanějších úprav nové aplikace Fotoaparát. Změna, která rozdělila uživatele, se nakonec do finální verze zřejmě nedostane.
Krátká epizoda s novým ovládáním
V iOS 26 beta 4 Apple upravil směr, kterým se přepínají režimy snímání. Nově se skleněný posuvník pohyboval stejným směrem jako prst uživatele, což mělo působit přirozeněji. Jenže mnoho lidí bylo zvyklých na opačné ovládání, připomínající otočení fyzického voliče pod prstem.
Po vlně stížností Apple v iOS 26 beta 5 přidal možnost přepnout se zpět do tzv. Classic Mode Switching. Tím dal uživatelům na výběr mezi novým a původním stylem ovládání. Funkce se objevila i ve veřejných beta verzích.
Návrat ke kořenům
V iOS 26 beta 6 však Apple přepínač zcela odstranil – a s ním i nové ovládání. Směr posunu při přepínání režimů se nyní chová stejně jako od počátku iPhonu. Znamená to, že experiment s novou gestikulací trval jen několik týdnů.
Důvod tohoto kroku Apple nekomentoval, ale je zřejmé, že si firma vyslechla zpětnou vazbu uživatelů a rozhodla se zachovat osvědčený způsob ovládání.
Pro uživatele to znamená menší zmatek a návrat k tomu, co fungovalo celé roky. A pro Apple další důkaz, že i malá změna v uživatelském rozhraní může vyvolat velkou odezvu – zvlášť u aplikace, kterou lidé používají každý den.