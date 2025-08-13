Mapy.com dostaly další skvělou novinku, kterou v horkých letních dnech určitě oceníte

Pokud jste fanoušky mapové aplikace Mapy.com z dílny českého internetového giganta Seznam.cz, zbystřete. Vývojáři této aplikace se totiž v posledních týdnech poměrně rozvášnili a začali přidávat jednu novinku za druhou. A zatímco některé jsou k dispozici jen a pouze pro předplatitele Premium verze, jiné si užijí všichni.
Seznam nyní do svých Map přidává funkci, která se může hodit každému, kdo plánuje letní koupání. Přímo v aplikaci totiž nově uvidíte aktuální kvalitu vody na vybraných vodních plochách v Česku. Data pocházejí z měření hygienických stanic a jsou poskytována ve spolupráci s portálem Ministerstva zdravotnictví.
V detailu konkrétního jezera, přehrady nebo rybníka se zobrazí informace o vhodnosti vody ke koupání včetně data poslední kontroly. Novinku najdete také v samostatné kategorii vyhledávání – stačí do vyhledávacího pole zadat „kvalita vody“ a Mapy vám ukážou dostupné lokality s nejnovějšími výsledky měření. Tato funkce tak usnadní rozhodování, kam se vydat k vodě, a pomůže se vyhnout nepříjemným překvapením v podobě sinic či jiného znečištění.
Aktuální kvalita vod přímo na Mapách. Nově zobrazujeme čerstvá data měření hygienických stanic od @ZdravkoOnline. Informace o vhodnosti vody ke koupání včetně data poslední kontroly najdete v detailu vodních ploch i v samostatné kategorii hledání. Stačí zadat „kvalita vody“.
— Mapy.com (@mapy_comcz) August 13, 2025