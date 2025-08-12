MKBHD poprvé testuje CarPlay Ultra a takto jej hodnotí!

Známý technologický YouTuber MKBHD se pustil do své první recenze CarPlay Ultra. Tato nová generace systému od Applu se objevila na veřejnosti teprve nedávno, když ji jako první nasadil Aston Martin ve vybraných modelech. MKBHD na svém kanálu Auto Focus přináší tradičně srozumitelný a přístupný pohled na to, jak CarPlay Ultra funguje v praxi.
Exkluzivní technologie v luxusním balení
CarPlay Ultra je zatím extrémně vzácný – podporu má pouze omezený počet vozů Aston Martin a v současnosti není dostupný v žádném elektromobilu. Nová verze CarPlay nabízí širší integraci do palubního systému, vylepšené rozhraní a propracovanější ovládání multimédií, navigace i dalších funkcí vozu.
MKBHD ve videu oceňuje detailní grafiku, rychlé reakce a schopnost přizpůsobit si prostředí podle osobních preferencí. Zároveň upozorňuje, že vzhledem k exkluzivitě značky se k této technologii zatím dostane jen velmi malý počet řidičů.
Velké novinky pro všechny uživatele CarPlay
Dobrou zprávou je, že s příchodem iOS 26 dostane významnou aktualizaci i standardní CarPlay, který je k dispozici v mnohem širší nabídce vozů. Nově bude možné:
- zobrazovat widgety aplikací přímo v rozhraní CarPlay,
- upravit vzhled ikon podle vlastního stylu,
- přehrávat video, pokud to automobilka povolí.
Tato vylepšení rozšiřují možnosti CarPlay a přinášejí modernější a flexibilnější prostředí i těm, kteří nemají přístup k prémiové verzi Ultra.
MKBHD uzavírá, že CarPlay Ultra je ukázkou toho, kam Apple míří s integrací svého ekosystému do automobilů. Pro většinu řidičů ale budou hlavním přínosem právě novinky, které dorazí do běžného CarPlay ještě letos.