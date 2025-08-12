iOS 26 Beta 6 a všechny novinky, které obsahuje

Apple vydal iOS 26 Beta 6 pro vývojáře a testery, což znamená, že se blíží finální verze. Do zářijové keynote zbývá přibližně měsíc a Apple nyní ladí detaily. Nová beta přináší nové vyzváněcí tóny, vylepšení efektu Liquid Glass, úpravy navigace, rychlejší animace a změny v některých aplikacích.
Nové tóny a vizuální efekty
Vyzváněcí tón Reflection (Odrážení) nyní nabízí několik variant, včetně Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected a Surge. Přibyl také nový tón Little Bird. Tyto drobné úpravy rozšiřují možnosti personalizace zvuků systému.
Liquid Glass efekt, který je viditelný na zamykací obrazovce, má nově transparentnější vzhled hodin a jemně upravený „frosted“ efekt. Tlačítka pro zadávání kódu jsou nyní průsvitnější, což dodává designu lehkost. Také přepínače v Nastavení získaly Liquid Glass efekt při stisknutí.
Úpravy navigace a animací
Navigační lišty v aplikacích byly lehce přepracovány, aby nabízely více průhlednosti, aniž by byla ohrožena čitelnost textu. V některých případech je pozadí naopak méně průhledné, aby text zůstal dobře viditelný i na rušných pozadích.
Apple také zrychlil animace otevírání a zavírání aplikací. Nově se spouštějí rychleji a mají jemný „bounce“ efekt, který odpovídá animacím na zamykací obrazovce a v Ovládacím centru.
Změny v aplikacích a funkcích
V aplikaci Fotoaparát Apple odstranil přepínač pro aktivaci Classic Mode, který měnil směr posunu mezi režimy. Classic Mode je nyní výchozí nastavení a nelze jej vypnout.
Po aktualizaci na iOS 26 se zobrazí úvodní video, které představí změny v designu Liquid Glass a novinky systému.
V aplikaci Náhled (Preview) byly zvětšeny tlačítka pro tvorbu a skenování dokumentů a přesunuty na spodní část obrazovky pro pohodlnější ovládání.
S Beta 6 se tak Apple zaměřuje na finální ladění vizuálních prvků, zrychlení odezvy a drobná ergonomická vylepšení, aby byl zážitek z iOS 26 při zářijovém vydání co nejdokonalejší.
