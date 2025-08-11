Lup roku? Zloději ukradli náklaďák s produkty Apple a AMD za 315 milionů

Neobvykle velká krádež zasáhla logistický řetězec technických gigantů. V Reno v Nevadě byl z nehlídaného parkoviště odcizen návěs plný produktů Apple a AMD v hodnotě přibližně 15 milionů dolarů, tedy asi 315 milionů Kč.
Nedbalost a přílišná důvěra v rutinu
Podle informací serveru Freightwaves byl odcizený návěs vlastněn společností Ceva Logistics a původně vyrazil ze Sacramenta v Kalifornii, přičemž cílem byla firma Sierra Airfreight Express v Renu. Po příjezdu byl návěs odpojen od tahače a ponechán na volně přístupném pozemku bez plotu či ostrahy.
Toho využil pachatel, který si na pozemek jednoduše přivezl svůj tahač, připojil návěs a odjel. Celá akce tak proběhla rychle, bez většího povyku nebo zjevného násilí – avšak škoda je obrovská.
Obsah zásilky zůstává záhadou
I když policejní zprávy neobsahují mnoho detailů, anonymní zdroj tvrdí, že návěs obsahoval procesory od AMD a produkty Apple. Zda se jednalo o hotová zařízení, nebo pouze komponenty, však zatím není známo.
Dosud nevydala žádné oficiální vyjádření ani společnost Ceva Logistics, ani Apple či AMD. Policie pouze potvrdila, že krádež nahlásil jeden z manažerů firmy, když zjistil, že firemní návěs zmizel z areálu.
Budou firmy přehodnocovat bezpečnost?
Apple se s krádežemi potýká poměrně často, ať už v kamenných prodejnách nebo při dodávkách koncovým zákazníkům. Krádež celého nákladního vozu však představuje výjimečný incident. Může to vést k přehodnocení spolupráce s logistickými partnery a zpřísnění pravidel pro přepravu citlivé elektroniky.
Vyšetřování stále probíhá a není zatím jasné, kdo za krádeží stojí, ani zda bude možné zboží vystopovat. Škoda v přepočtu přesahuje 315 milionů korun, což činí z tohoto činu jednu z největších technologických krádeží roku.