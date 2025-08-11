iPhone v Japonsku čeká revoluce! Apple pustí Chrome i Firefox bez omezení

Apple bude muset na svých zařízeních v Japonsku otevřít dveře konkurenci. Nový zákon o mobilním softwaru (Mobile Software Competition Act) totiž od prosince letošního roku zakáže „určitým poskytovatelům bránit vývojářům v používání alternativních vykreslovacích jader prohlížečů“. To je zásadní změna, protože dnes musí všechny prohlížeče v iOS (včetně Chrome, Firefoxu či Edge) povinně používat WebKit. Tedy stejný engine, na kterém běží Safari. Apple tento požadavek dlouhodobě obhajuje bezpečností a ochranou soukromí, ale kritici tvrdí, že jde spíše o omezování konkurence.
Po vstupu zákona v platnost budou moci prohlížeče i vestavěné webview na iPhonu využít i jiné enginy, například Blink (Chrome, Edge, Opera) nebo Gecko (Firefox). A co víc? Zákon přímo brání Applu v zavádění „neopodstatněných technických omezení“, která by vývoj alternativních prohlížečů ztížila. Japonsko tak jde ještě dál než EU, kde Apple od iOS 17.4 povolil alternativní prohlížeče, ale nastavil dlouhý seznam podmínek. Výsledek? V App Store se zatím žádný velký „ne-WebKit“ prohlížeč neobjevil. Nově bude muset Apple v Japonsku také zavést výběrovou obrazovku pro volbu výchozího prohlížeče přímo v Safari. A i zde jsou požadavky zákona poměrně přísné. Vedle EU a Japonska se očekává, že podobná pravidla brzy přijme i Velká Británie, což by pro Apple znamenalo zásadní posun v jeho dlouholeté kontrole nad iOS ekosystémem.