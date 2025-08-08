Tim Cook předal Trumpovi dar za statisíce: sklo z Kentucky na podstavci z ryzího zlata

Během dnešního oznámení nového American Manufacturing Programu (AMP) v Oválné pracovně se šéf Applu Tim Cook postaral o moment, který rozhodně nepatřil mezi běžné body tiskové konference. Před zraky novinářů totiž prezidentu Donaldu Trumpovi předal exkluzivní dar – unikátní kus skla vyrobený v Kentucky, zasazený do 24karátového zlatého podstavce z Utahu.
Cook při představení stál po boku Trumpa před dvojicí stojanů, na nichž byly vyobrazeny projekce návratnosti obří investice Applu do americké výroby – konkrétně 600 miliard dolarů během příštích čtyř let. V rukou držel velkou bílou krabici s výrazným logem Applu uprostřed, ve které se dar ukrýval.
„Toto sklo pochází z výroby společnosti Corning, je speciálně gravírované pro prezidenta Trumpa a jedná se o jediný kus svého druhu. Navrhl ho bývalý příslušník námořní pěchoty USA, který dnes pracuje v Applu. Podstavec pochází z Utahu a je celý z 24karátového zlata,“ vysvětlil Cook při předání.
Poté dar položil na Resolute Desk a podal prezidentovi ruku. Trump ocenil gesto a dodal, že je „skvělé, že tyto věci nyní vyrábíme ve Spojených státech místo v jiných, vzdálených zemích“.
Na skle, které je nyní majetkem prezidenta, je vyryt nápis:
PRESIDENT DONALD J. TRUMP
APPLE AMERICAN MANUFACTURING PROGRAM
(Podpis TIma Cooka)
MADE IN USA
2025
Celý moment si můžete prohlédnout ve videu z tiskové konference přímo z Oválné pracovny.