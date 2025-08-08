Sklo pro iPhone a Apple Watch bude již brzy 100% z USA

Apple oznámil významný krok v rámci svého American Manufacturing Programu – veškeré krycí sklo pro iPhone a Apple Watch bude nově vyráběno ve Spojených státech. Výrobu zajistí společnost Corning, dlouholetý partner Applu a výrobce legendárního skla Gorilla Glass. Nový závod vznikne v Harrodsburgu v Kentucky a stane se největší a nejmodernější výrobní linkou na sklo pro smartphony na světě.
Podle oficiálního vyjádření Applu bude 100 % skel, která se dostanou do iPhonů a Apple Watch prodaných po celém světě, pocházet právě z tohoto amerického závodu. Je to poprvé v historii, kdy budou všechny jednotky pokryté sklem výhradně z USA. Tim Cook k tomu uvedl:
„Corning je ikonická americká firma a jsme nadšení, že společně vybudujeme největší a nejpokročilejší výrobní linku na sklo pro chytré telefony. Díky síle americké výroby bude každý nový iPhone nebo Apple Watch obsahovat precizní sklo vyrobené přímo tady v Kentucky.“
Investice 2,5 miliardy dolarů a nové pracovní příležitosti
Součástí celkového plánu Applu na podporu domácí produkce je investice ve výši 100 miliard dolarů, z čehož 2,5 miliardy půjde právě na posílení spolupráce s Corningem. Nový závod nejen zvýší produkci, ale také navýší počet zaměstnanců o 50 %. Vedle samotné výroby zde vznikne i Apple-Corning Innovation Center, zaměřené na vývoj nových materiálů a technologií pro budoucí Applu produkty.
Fotogalerie
Historie spolupráce těchto dvou firem sahá až k prvnímu iPhonu. Tehdy Steve Jobs přesvědčil Corning, aby přizpůsobil své výrobní kapacity pro masovou produkci skla pro nový revoluční smartphone. Od té doby se partnerství jen prohlubovalo a aktuální krok jej posouvá na novou úroveň.
Kdy se změna projeví?
Ačkoliv Apple konkrétní datum zatím nezveřejnil, ve svém vyjádření uvádí, že změna nastane „brzy“. Na rozdíl od plánované výroby serverů v Houstonu, která má začít v roce 2026, zůstává časový horizont pro krycí skla otevřený. Jedno je ale jisté – Apple se profiluje jako lídr v oblasti lokální výroby a přímé podpory americké ekonomiky.