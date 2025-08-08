iOS 26 přináší zásadní upgrade pro nabíjení AirPods!

Apple v páté betě iOS 26 přidal drobnou, ale praktickou změnu, která zlepší každodenní používání AirPods. Nově budou sluchátka přesněji informovat o stavu nabití – jak pomocí LED diody na pouzdru, tak i pomocí chytrých notifikací přímo na iPhonu.
Podle objeveného textu v systému nyní nabíjecí pouzdro „jasněji indikuje stav nabíjení“ a AirPods také připomenou, že je čas je nabít. Nová úvodní obrazovka, která se objevila na sociálních sítích, zobrazuje aktualizovaný význam barev LED diody: dva různé odstíny oranžové pro rozlišení mezi nabíjením sluchátek a pouzdra, a klasickou zelenou pro plné nabití.
Doposud indikovala oranžová LED pouze nabíjení, zatímco zelená znamenala, že je vše plně nabito. Když bylo pouzdro otevřené, světlo ukazovalo stav AirPods uvnitř. Nově se ale očekává, že oranžová LED zůstane viditelná i při zavřeném pouzdře, čímž uživatel lépe pozná, že je třeba pouzdro dobít.
iPhone sám upozorní, že je čas nabíjet
Apple tuto změnu doplňuje i o notifikace v iPhonu. Už v dřívějších verzích iOS 26 beta se objevila funkce, která upozorní, že jsou AirPods skoro vybité – i když je právě nepoužíváte. To je praktické zejména tehdy, když se chystáte na cestu a chcete mít sluchátka připravená.
Nejde o dramatickou změnu na první pohled, ale praktický přínos je obrovský. Kolikrát už se vám stalo, že jste sáhli po AirPods – a zjistili, že jsou vybité? Právě tomu má iOS 26 zabránit díky kombinaci notifikací a přesnější LED signalizace. Tato změna je dalším důkazem, že Apple v iOS 26 myslí i na detaily, které zlepšují každodenní uživatelský zážitek – a bez potřeby nového hardwaru.