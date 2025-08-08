iOS 26 přináší do CarPlay novou podobu příchozích hovorů

CarPlay v iOS 26 se konečně dočkalo zásadního vylepšení, na které uživatelé dlouho čekali. Nový kompaktní režim příchozích hovorů zabraňuje tomu, aby příchozí hovor kompletně překryl celou obrazovku – což dosud často narušovalo navigaci během jízdy.
Dříve se při příchozím hovoru celá obrazovka CarPlay přepnula do režimu hovoru, což znamenalo, že nebylo možné současně sledovat trasu v Mapách. Pokud se takový hovor objevil v klíčovém okamžiku – například při odbočování nebo na složité křižovatce – mohl způsobit zmatek nebo chybu v navigaci.
Kompaktní režim známý z iPhonu dorazil i do CarPlay
Apple představil kompaktní zobrazení hovorů na iPhonu už s iOS 14, kdy se příchozí hovor místo přes celou obrazovku zobrazil jako malý banner v horní části. Tato praktická úprava nyní – po pěti letech – dorazila i do prostředí CarPlay.
V iOS 26 se tedy příchozí hovory v CarPlay nově zobrazují ve spodní části obrazovky a nijak výrazně nenarušují zbytek zobrazených informací. To znamená, že i při vyzvánění můžete dál sledovat trasu, blížící se odbočku nebo aktuální dopravní situaci.
Fotogalerie
Designově je řešení velmi podobné tomu, co známe z iPhonu. Na obrazovce se zobrazí jméno volajícího a možnost hovor přijmout či odmítnout, ale bez nutnosti okamžité reakce a bez toho, aby CarPlay ztratil kontext aktuální aplikace.
I když se na první pohled může jednat o drobnou změnu, pro uživatele, kteří často telefonují za jízdy (např. přes handsfree), jde o výrazné zlepšení komfortu a bezpečnosti. Řidič se může lépe rozhodnout, zda hovor přijmout, a zároveň neztratí vizuální kontrolu nad navigací.
iOS 26 přináší celou řadu novinek, ale tato úprava v CarPlay patří k těm, které okamžitě ovlivní každodenní používání. Pokud jste dosud kvůli příchozím hovorům ztráceli přehled o cestě, nyní se můžete těšit na plynulejší zážitek bez zbytečného rozptylování.