Siri se dočká obří proměny! Apple chystá větší upgrade, než původně plánoval

Apple připravuje dosud největší vylepšení hlasové asistentky Siri. Podle šéfa softwarového vývoje Craiga Federighiho má firma v rukou výsledky, které překonaly původní očekávání. Vylepšení má být výraznější, než se původně zamýšlelo, a Apple věří, že tím zvrátí dosavadní skeptické ohlasy.
Motivační setkání pro zaměstnance přineslo zásadní novinky
Minulý týden Apple oznámil silné čtvrtletní výsledky. Přesto se nad firmou stále vznášely pochybnosti ohledně její pozice v oblasti umělé inteligence – především ve srovnání s konkurencí. Na to Apple zareagoval neobvyklým způsobem: uspořádal motivační setkání všech zaměstnanců v Apple Parku.
Na této interní akci vystoupil právě Craig Federighi, který má nyní Siri na starosti. Podle informací agentury Bloomberg během setkání zaznělo: „Práce, kterou jsme odvedli na kompletní přestavbě Siri, nám přinesla potřebné výsledky. Jsme teď v pozici nejen dodat to, co jsme původně slíbili, ale i mnohem víc. Neexistuje projekt, který by brali lidé vážněji.“
Siri s novou architekturou a premiéra v iOS 26?
Na vývojářské konferenci WWDC 2024 Apple ukázal novou, personalizovanější verzi Siri s prvky AI. Počáteční snaha o vylepšení ale nenaplnila kvalitativní očekávání, a tak firma přešla na zcela novou architekturu asistentky. Právě ta má nyní přinést výsledky, na které Apple tolik sází.
Za konkrétními technickými změnami stojí Mike Rockwell, který má Siri na starost z hlediska implementace. Federighi však projekt dohlíží jako celek a podle všeho jde o klíčovou interní prioritu společnosti.
Nová Siri by se mohla objevit s iOS 26.4 už na jaře 2026, i když Apple oficiálně potvrzuje pouze obecné časové okno „v průběhu roku 2026“. Zatím tedy není jasné, kdy přesně se uživatelé nového zážitku dočkají. Jedno je ale jisté – Apple bere svou hlasovou asistentku vážněji než kdy dřív. A pokud naplní vlastní slova, čeká nás historický přelom v tom, jak Siri funguje i jak ji vnímáme.