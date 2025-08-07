Google se vysmál Apple za zpožděnou Siri

Google opět neváhal využít slabiny svého konkurenta. V nové reklamě propagující chystané smartphony Pixel 10 si otevřeně utahuje ze zpoždění funkce Apple Intelligence pro Siri. Zatímco Apple stále slibuje, Google nabízí řešení hned – přejděte na Pixel.
„Buď změňte definici slova ‚brzy‘, nebo změňte telefon“
Reklamní spot, který Google zveřejnil v pondělí, reaguje na fakt, že Apple stále nedodal slíbené funkce Siri, které představil na WWDC 2024. Ve videu zazní sarkastické poselství: „Koupíte si nový telefon kvůli funkci, která má přijít brzy… ale ono je to ‚brzy‘ už celý rok? Možná byste měli změnit definici slova ‚brzy‘. Nebo rovnou telefon.“
Apple loni představil personalizovanou Siri s prvky umělé inteligence jako součást nové iniciativy Apple Intelligence. Funkce měla být dostupná společně s iPhonem 16, ale její nasazení se stále oddaluje. Nyní Apple oficiálně slíbil uvedení až na jaro 2026 – s ročním zpožděním oproti původním slibům.
Frustrace zákazníků i právní kroky
Zpoždění funkce vyvolalo u části uživatelů vlnu frustrace a žaloby kvůli klamavé reklamě. Apple sice tvrdí, že nové Siri funkce dorazí se systémem iOS 26.4, ale důvěra mnoha uživatelů už byla nahlodaná. Google si tak timing své reklamy načasoval dokonale – představení Pixelu 10 se očekává už tento měsíc, a firma využívá příležitost ukázat, že jejich AI funkce nejsou jen příslibem, ale realitou. V reklamním světě je to další přímý výpad vůči Applu, který bude těžké ignorovat.