Denzel Washington míří na Apple TV+ v brutálním thrilleru od Spika Leeho

Streamovací služba Apple TV+ připravuje na podzim řadu filmových premiér. A jednou z nejvýraznějších bude Highest 2 Lowest, nový krimi thriller v režii Spikea Leeho s Denzelem Washingtonem v hlavní roli. Film dorazí na Apple TV+ v pátek 5. září, přičemž už od 15. srpna bude promítán v omezené kinodistribuci kvůli účasti ve filmových soutěžích. V Highest 2 Lowest se Washington představí jako mocný hudební magnát, jehož syn je unesen, což roztočí spirálu vydírání, rodinného napětí a morálních dilemat. Film je moderní reinterpretací slavného kriminálního dramatu High and Low japonského režiséra Akiry Kurosawy, tentokrát zasazeného do současného New Yorku.

Apple nedávno zveřejnil oficiální trailer, který nabízí první pohled na syrovou atmosféru, dynamiku mezi postavami a silný výkon Denzela. Highest 2 Lowest bude první z několika filmových premiér, které Apple chystá na letošní podzim. Následovat má například The Lost Bus s Matthewem McConaugheym a očekávaný závodní snímek F1 s Bradem Pittem, který po stále ještě probíhajícím promítání v kinech zamíří konečně i na Apple TV+. Trailer na nový Highest 2 Lowest naleznete pod odstavcem.