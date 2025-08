Apple žaluje řetězec kin za „krádež“ značky

Společnost Apple podala žalobu na malý americký řetězec kin Apple Cinemas, který podle ní vědomě a úmyslně využívá značku „Apple“ a vyvolává tak omyl mezi spotřebiteli. Apple Cinemas bylo založeno v roce 2013 a až donedávna působilo výhradně na severovýchodě USA. V červnu se však otevřela pobočku v San Francisku, nedaleko centrály Applu. Firma zároveň oznámila plán na rozšíření až na 100 poboček po celé zemi. „Společnost Apple Cinemas plánuje expanzi do oblastí v blízkosti našich obchodů a sídla. Vzniká tak rozsáhlé veřejné uvedení v omyl ohledně vlastnictví a spojitosti s Applem,“ stojí v žalobě. Apple už měl několikrát varovat společnost Sand Media Corp Inc., která za kiny stojí. Upozornil ji na možnou záměnu značek, a to nejen prostřednictvím formálních výzev, ale i telefonicky a písemně.

Už v říjnu 2024 americký Úřad pro patenty a ochranné známky (USPTO) zamítl žádost o registraci názvů „Apple Cinemas“ a „ACX — Apple Cinematic Experience„. Důvodem bylo riziko záměny se značkou Apple. Přesto tato společnost pokračovala v expanzi. Apple tvrdí, že uživatelé na sociálních sítích a ve zpravodajských článcích opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že jde o oficiální kina Applu. Zakladatelé Apple Cinemas tvrdí, že název vychází z plánované první pobočky v Apple Valley Mall na Rhode Islandu. Ta však nikdy nevznikla. Apple požaduje zákaz používání názvu Apple Cinemas a také peněžité odškodnění. Argumentuje, že má silná práva na značku v mnoha oblastech, včetně distribuce filmů, a chce chránit svou značku před neautorizovaným využitím.