To Apple nevychytal! Jeno nový iPhone billboard v Miami připomíná obří penis

Apple nedávno odhalil nový billboard v rámci kampaně „Shot on iPhone, Drawn on iPad“, který kombinuje fotografii pořízenou iPhonem a ilustraci nakreslenou na iPadu. Co ale mělo být hravým uměleckým výtvorem, se rychle stalo virálním kvůli svému… poněkud nešťastnému vzhledu.

Billboard umístěný nad dálnicí I-95 v Miami zobrazuje fotografii žraloka, doplněnou kresleným potápěčem s přehnaně velkým prstem. Zblízka je zřejmé, že jde o zábavnou kombinaci prvků – žralok, potápěč a chobotnice. Jenže z dálky a pod určitým úhlem se celá kompozice jeví velmi… falicky.

Apple zatím mlčí, internet se baví

Na zvláštní podobu billboardu jako první upozornil uživatel Redditu, kde se snímek rychle rozšířil. Následně jej převzalo i Miami New Times, které s nadsázkou položilo otázku: „Nasadil Apple obří penis na I-95?“ Billboard je dlouhý asi 4,5 metru a nachází se na velmi frekventovaném místě, takže jej denně vidí tisíce řidičů. I když je záměr ilustrace zřejmý při bližším pohledu, z větší vzdálenosti může dojít k dost nevhodnému dojmu.

Zatímco billboard je k vidění už více než týden a Apple ho propaguje i na Instagramu, společnost se k situaci zatím nijak oficiálně nevyjádřila. Není tak jasné, zda jde o přehlédnutí, nebo o odvážný krok s vědomím, že jakákoliv publicita je dobrá publicita.