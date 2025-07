Jak stahování hudbu z YouTube [aktualizace 2025]

YouTube Music nabízí bezplatný přístup k oficiálním albům a vzácným živým vystoupením mnoha žánrů. Streamování není ideální, když jste offline, ukládáte data nebo rozšiřujete hudební knihovnu. Stahování hudby z YouTube vám v tomto případě pomůže. Před stažením je důležité seznámit se se zákony. Stahování filmů nebo hudby z YouTube bez povolení porušuje autorská práva a smluvní podmínky v mnoha zemích.

Oficiální řešení, jako je YouTube Premium, zajišťují dodržování předpisů a poskytují offline přístup. Tento článek se zabývá oficiálním i neoprávněným stahováním hudby z YouTube. Probereme nejdůležitější nástroje – jako je EaseUS Video Downloader, převodníky YouTube do MP3 a další – na počítačích i mobilních zařízeních a zároveň vám připomeneme, abyste zůstali v bezpečí a dodržovali legální postupy.

Jak stahování hudbu z YouTube: legalita

Před stahováním hudby z YouTube si prostudujte zákon. Podmínky služby YouTube zakazují stahování materiálu bez tlačítka nebo odkazu pro stažení. Většina stahovačů a konvertorů třetích stran se tak ocitá v právně nejasné oblasti nebo je YouTube zakazuje. Neoficiální nástroje jsou rychlé a bezplatné, ale mohou porušovat autorská práva a infikovat zařízení uživatelů.

YouTube Premium a YouTube Music jsou lepší z hlediska bezpečnosti a legality. Tyto legitimní služby vám umožňují poslouchat hudbu offline, bez reklam a legálně.

YouTube Premium nabízí 1 měsíc bezplatné zkušební verze a předplatné za 12,99 USD měsíčně. K dispozici jsou zlevněné tarify:

Rodinný tarif: 29,99 USD měsíčně pro 5 osob.

29,99 USD měsíčně pro 5 osob. Studentský tarif: 7,99 USD měsíčně s ověřením studenta.

YouTube Music – součást služby Premium – přehrává pouze hudbu. Bez reklam nabízí přes 100 milionů skladeb, přizpůsobené mixy, trendy playlisty a další.

Prémiové funkce, jako je přehrávání na pozadí a offline přístup, dělají z YouTube Premium nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak legálně stahování hudbu. Jednoduché, bezpečné a kompatibilní s YouTube.

Jak stahování hudbu z YouTube na počítači

Uložte si své oblíbené skladby z YouTube do počítače pro poslech offline. Vynikajícím nástrojem pro to je EaseUS Video Downloader. Uživatelé Windows a Mac mohou využít tento sofistikovaný a jednoduchý desktopový software. Tento legální a rychlý program pro stahování hudby vám umožňuje ukládat seznamy skladeb, kanály YouTube nebo jednotlivé skladby ve vysoké kvalitě.

Tento software jde nad rámec stahování z YouTube. Umožňuje také stahování z Instagramu, Twitteru, Facebooku, TikToku a dalších sítí pro živé vysílání. Nástroj obsahuje převodník MP3, který umožňuje extrahovat zvuk z videí a exportovat jej do vámi preferovaného formátu.

Klíčové vlastnosti stahovače videa EaseUS:

Stahujte si playlisty, kanály a videa z YouTube.

Podporuje 4K, HD a Ultra HD bez ztráty kvality.

Převod filmů do MP3 s rozlišením 128 kb/s, 256 kb/s nebo 320 kb/s.

Prohlížejte si náhled a přehrávání bez reklam během stahování.

Dávkové stahování ukládá řadu skladeb.

Podporuje Windows a Mac.

Jak nainstalovat a stáhnout hudbu z YouTube pomocí EaseUS

Krok 1. Nainstalujte si EaseUS na svůj počítač nebo Mac kliknutím na tlačítko „Stáhnout zdarma“ na oficiálních webových stránkách. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Krok 2. Spusťte program EaseUS Video Downloader. V hlavním rozhraní vyberte YouTube to MP3 .

Krok 3. Klikněte na „Přidat URL“ a vložte odkaz na hudební video z YouTube. Software automaticky detekuje a analyzuje kvalitu videa.

Krok 4. Vyberte Výstupní formát nebo kvalita MP3 – pro zvuk je optimální 320 kb/s.

Krok 5. Klikněte na tlačítko „Stáhnout“ pro spuštění. Soubor se uloží do počítače. Žádné reklamy ani ukládání do vyrovnávací paměti – poslouchejte offline kdykoli.

Jak stahování hudbu z YouTube na mobilu

Chcete si stáhnout hudbu z YouTube do telefonu? Převodníky YouTube do MP3, jako například Y2mate , to usnadňují. Tato řešení založená na prohlížeči vám umožňují ukládat skladby jen několika klepnutími, takže není potřeba žádná aplikace.

Používání Y2mate na Androidu nebo iOS

Krok 1. Otevřete Chrome nebo Safari na Androidu nebo iPhonu a navštivte Y2mate.

Krok 2. Zkopírujte odkaz na video nebo hudbu z YouTube do aplikace YouTube a stáhněte si jej.

Krok 3. „Vložte“ zkopírovaný odkaz do vyhledávacího pole Y2mate a stiskněte šipku „Start“. Stránka načte videa a nabídne ke stažení.

Krok 4. Vyberte „Zvuk MP3“. Můžete si zvolit kvalitu – 128 kb/s je dostatečné pro základní poslech, ale 320 kb/s zní lépe.

Krok 5. Klepněte na „Stáhnout“. Android ukládá soubory přímo. Na iPhonu postupujte podle pokynů nebo zvolte „Uložit do souborů“.

Závěr

Stahování hudby z YouTube je nyní na stolních počítačích a mobilních zařízeních snazší než kdy dříve. Uložte si své oblíbené skladby offline pomocí oficiálních programů, jako je YouTube Music Premium, nebo spolehlivých řešení třetích stran, jako jsou EaseUS Video Downloader a Y2mate. Je však třeba vzít v úvahu právní aspekty. Hudba chráněná autorskými právy stažená bez povolení porušuje podmínky služby YouTube. Důvěřujte oficiálním aplikacím pro licencovaný obsah nebo stahujte obsah bez licenčních poplatků či pro osobní potřebu. Respektování autorských práv pomáhá tvůrcům a předchází právním problémům.

Často kladené otázky

Pojďme se podívat na nejčastější dotazy týkající se stahování hudby z YouTube :

Jak stahování hudbu z YouTube na Androidu?

Zkopírujte odkaz na video z YouTube a navštivte stránky Y2mate.com, kde si můžete stáhnout hudbu do svého zařízení Android. Vložte URL adresu, vyberte MP3, zvolte kvalitu zvuku (128 kb/s nebo 320 kb/s) a klikněte na tlačítko „Stáhnout“. Soubor bude uložen ve složce Stažené soubory. Zkontrolujte oprávnění prohlížeče pro stahování. Pro větší zabezpečení si přihlaste k odběru YouTube Premium a stahujte skladby přímo z aplikace YouTube Music.

Jak si stáhnu hudbu z YouTube?

Hudbu lze stahování mnoha způsoby. YouTube Premium vám umožňuje legálně ukládat skladby z YouTube offline. EaseUS Video Downloader pro uživatele stolních počítačů vám umožňuje zkopírovat URL adresu videa, vložit ji, vybrat formát MP3 a stáhnout video. Online řešení, jako je Y2mate, poskytují snadný přístup.

Jak stahování hudbu z YouTube do iPhonu?

Chcete-li si stáhnout hudbu do iPhonu, přejděte do Y2mate v Safari. Vložte URL adresu YouTube do Y2mate a vyberte formát MP3. Klikněte na „Uložit do souborů“. YouTube Premium vám umožňuje legálně stahování a přehrávat hudbu offline v YouTube Music bez nutnosti pluginů.