Tohle Apple nevychytal! Na svém oficiálním účtu omylem propagoval svého největšího konkurenta

Když se řekne Apple a Samsung v jednom příspěvku, většinou si člověk představí srovnání produktů nebo rádoby vtipné reklamy Samsungu, ve kterých si z Applu utahuje. Tentokrát ale došlo k něčemu úplně jinému a pravděpodobně dost nechtěnému. Oficiální účet Apple Support na čínské síti Weibo totiž omylem zveřejnil reklamní video na Samsung Galaxy Z Flip7, tedy nejnovější véčkový telefon konkurence.

Příspěvek, který se na profilu Applu objevil v úterý, byl viditelný jen krátce, ale to samozřejmě stačilo. Sociální sítě ho okamžitě zachytily a začaly šířit dál jako důkaz nepříliš šťastného momentu v jinak extrémně kontrolované komunikaci Applu. Video bylo velmi profesionálně zpracované, jen s tím rozdílem, že místo iPhonu oslavovalo nový skládací model od Samsungu.

A mix-up occurred when China’s official „Apple Support“ Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7

— PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025