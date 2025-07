iPhone už netáhne jako dřív. Apple doufá, že podzim vše změní

Už tento čtvrtek Apple zveřejní své finanční výsledky za druhé čtvrtletí a očekávání jsou tentokrát poměrně střízlivá. Podle známého analytika Gena Munstera totiž firma nejspíš potvrdí to, co už nějakou dobu visí ve vzduchu – tedy že se prodeje iPhonů ustálily a dál už se nebudou dynamicky vyvíjet, jak tomu bylo v minulosti.

Meziroční růst tržeb z iPhonů by měl činit jen 2,1 %, což je sice o něco lepší než 1,9 % z minulého čtvrtletí, ale pořád se pohybujeme na hranici stagnace. Právě to ale analytici Deepwater Asset Management vnímají jako pozitivní signál pro nadcházející iPhone 17, u kterého může i mírný růst vyvolat optimističtější predikce.

Zajímavá je i situace kolem umělé inteligence. Apple sice s AI nabídkou zaspal, ale konkurence zatím žádný skutečný průlom nepřinesla a tím pádem není příliš co dohánět. I když upgrade Siri letos nebude nijak revoluční, o to víc od něj Apple příště očekává. Pomoci by mu mohla případná akvizice startupu Perplexity, která by firmě otevřela cestu do světa AI vyhledávání.

Stínem nad celými výsledky zůstávají vysoké dovozní tarify prezidenta Trumpa. Apple očekává, že za ně ve třetím kvartále zaplatí až 900 milionů dolarů, což už je částka, která investory rozhodně nenechává v klidu. Tim Cook sice uklidňuje, že má tým skvělý plán, jak dopady minimalizovat, ale jistotu zatím nikdo nemá. Zlom by ale mohl přijít už na podzim. iPhone 17 Air coby zcela nový a ultra tenký model by mohl vrátit Applu vítr do plachet. Sice se nečeká žádný extrémní nárůst prodejů jako u iPhonu 6 Plus v roce 2015, ale i mírně nadprůměrné výsledky by byly pro Apple vítanou vzpruhou. Nechme se tedy překvapit, jak vše nakonec dopadne.