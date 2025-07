4 skvělé novinky, které přinese nový iPad Pro (2025)

Ačkoli má Apple svůj nejnovější iPad Pro v prodeji teprve pár měsíců, už se čile spekuluje o jeho nástupci. A jak se zdá, letos na podzim se skutečně máme na co těšit. Apple totiž podle dostupných informací chystá iPad Pro s novým čipem M5, který doplní další tři vylepšení, díky nimž bude tento stroj ještě zajímavější než kdy dřív.

M5 debutuje nejdříve v iPadu, ne v Macu

Přestože by se mohlo zdát logické, že Apple nasadí nový čip M5 nejprve do Macu, historie se má zřejmě opakovat. Stejně jako loni u M4 má totiž M5 debutovat právě v iPadu Pro. Podrobnosti o jeho výkonu zatím chybí, nicméně očekává se klasické navýšení výkonu CPU i GPU a ještě větší důraz na Neural Engine pro umělou inteligenci. Dá se tedy předpokládat, že Apple bude chtít opět ukázat, jak může být iPad nástrojem nejen pro tvůrce, ale nově i pro uživatele AI funkcí v rámci Apple Intelligence.

Dvě přední kamery

V loňském modelu iPad Pro došlo k přesunu přední kamery na delší (horizontální) stranu, což mnozí uvítali hlavně kvůli videohovorům. Letos ale Apple údajně plánuje přidat další kameru zpět i na kratší (vertikální) stranu, čímž vznikne netradiční řešení se dvěma předními kamerami. To by mělo ve výsledku znamenat, že iPad Pro zvládne skvěle fungovat v libovolné orientaci, což ocení hlavně ti, kdo často střídají režim použití. A je dost dobře možné, že se tím otevře prostor i pro nové funkce jako Desk View nebo pokročilý režim s vícero kamerami, které známe třeba z Macu.

Fotogalerie holding ipad pro in room ipad pro on table low angle ipad pro back view ipad pro on table stack of ipads side view stack of ipads on table ipad pro joseph jpseph ipad pro prkenko Vstoupit do galerie

16 GB RAM pro všechny

Apple dlouho nabízel více paměti RAM jen u nejdražších konfigurací. U iPadu Pro s čipem M4 jste tak 16 GB RAM dostali jen v případě, že jste sáhli po 1TB nebo 2TB verzi, jinak jste se museli spokojit s 8 GB. Letos by se to ale mělo změnit. iPadOS 26 totiž přináší mnohem širší možnosti multitaskingu a produktivity, což pro plynulý chod vyžaduje logicky více RAM. Navíc všechny nové Macy startují na 16 GB RAM jako standardu a rostoucí nároky umělé inteligence mluví jasně, takže se zdá být velmi pravděpodobné, že M5 iPad Pro by měl konečně nabídnout 16 GB RAM ve všech verzích, a to bez ohledu na kapacitu úložiště.

Wi-Fi 7 jako brána k extrémní rychlosti

Zatímco loňský iPad Pro skončil u Wi-Fi 6E, Apple už na podzim Wi-Fi 7 nasadil do celé řady iPhonů 16. Je tedy více než pravděpodobné, že se nového standardu dočká i iPad Pro, což je pozitivní zpráva. Wi-Fi 7 totiž nabízí teoretické rychlosti až 46 Gb/s, což je pětinásobek oproti Wi-Fi 6E. Kromě rychlosti navíc přináší i širší pásma (320 MHz) a nižší rušení díky efektivnějšímu využití frekvencí. Ať už streamujete, stahujete, nebo pracujete s obřím souborem, přechod na Wi-Fi 7 znamená reálný skok v uživatelském zážitku.