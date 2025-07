Další miliardová pokuta? Apple se v Nizozemsku zatím trestu vyhnul díky EU

Apple zatím v Holandsku sankcionován nebude. Tamní antimonopolní úřad oznámil, že s dalším postupem proti jablečné společnosti vyčká, dokud Evropská komise nedokončí své šetření týkající se obdobných praktik Applu v rámci App Store. Podle agentury Reuters se nizozemský regulátor rozhodl počkat, jak EU naloží s Applem v kontextu nových pravidel vycházejících ze zákona o digitálních trzích (DMA). Spor v Nizozemsku trvá od roku 2021, kdy úřad rozhodl, že Apple zneužívá své tržní postavení tím, že omezuje seznamovací aplikace v používání alternativních platebních metod. I po změně pravidel Apple požadoval, aby vývojáři vydávali samostatné verze aplikací a stále platili provize, což se úřadům nepozdávalo.

Za nedodržení nařízení už Apple obdržel pokuty v celkové hodnotě 58 milionů dolarů. V červnu nizozemský soud podpořil rozhodnutí úřadu, že Apple pravidla hospodářské soutěže skutečně porušil. Nyní ale nizozemský úřad vyčkává. Evropská komise vede samostatné hovory s Applem, které mohou ovlivnit pravidla pro celý evropský trh. Apple již některé podmínky upravil. Vývojářům například nabídl možnost snížených provizí (20 % místo původních 30 %) a nově umožňuje směrování uživatelů na externí platební systémy, ovšem za poplatek 5 až 15 %.

Pokud EU nové podmínky akceptuje, Apple by se mohl vyhnout denním sankcím až do výše 54 milionů dolarů. Nizozemské úřady tímto krokem signalizují posun ke sjednocenému evropskému dohledu nad technologickými giganty. Místo izolovaného řešení v jedné zemi by tak mohly vzniknout jednotné podmínky napříč EU. Vývojáři tím získají větší právní jistotu a Apple se vyhne opakovaným soudním sporům v jednotlivých zemích EU. Zda budou nové podmínky výhodnější pro vývojáře, zejména v oblasti seznamovacích aplikací, ukáže až konečné rozhodnutí Evropské komise. O výsledku vás budeme informovat.