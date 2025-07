Apple pod palbou! Nové zákony v Británii a USA útočí na iMessage i FaceTime

Záměr možná dobrý, provedení ale katastrofální. Tak by se dal ve zkratce popsat nový britský zákon Online Safety Act, který od pátku oficiálně vstoupil v platnost a už teď budí obrovské kontroverze. A Apple? Ten je v tom až po uši, hlavně kvůli šifrovaným službám jako iMessage nebo FaceTime.

Zákon, který si klade za cíl ochránit děti před „nevhodným“ obsahem na internetu, totiž v praxi vyžaduje ověřování věku uživatelů na všech webech a v aplikacích. A to bez ohledu na to, jestli jde o stránky s erotickým obsahem nebo třeba sociální sítě, diskusní fóra či dokonce zdroje informací o sexuální výchově. Definice „nevhodného“ obsahu je totiž natolik vágní, že se pod ni dostává vše od TikToku až po stránky pomáhající obětem zneužívání.

Velký bratr 2.0

Provozovatelé služeb mají podle nových pravidel sami rozhodnout, jak budou věk ověřovat. A právě tady nastává obrovský problém. Řada platforem už začíná spolupracovat s třetími stranami, které požadují citlivé osobní údaje včetně pasu nebo občanky a nejsou nijak regulované. Představte si, že musíte někomu anonymnímu poslat fotku svého dokladu jen kvůli tomu, že chcete napsat kamarádovi přes iMessage. A právě iMessage a FaceTime jsou jedním z největších trnů v oku zákonodárců. Podle kontroverzního paragrafu 122 by totiž měly firmy začít skenovat soukromé zprávy svých uživatelů kvůli nelegálnímu obsahu. Jenže jak to udělat u platforem s end-to-end šifrováním, kde ani Apple nemá k obsahu přístup? Britská vláda zatím jen neurčitě mává rukama a tvrdí, že to mají technologické firmy „nějak vymyslet“.

Apple se přitom v minulosti razantně postavil proti jakýmkoli zadním vrátkům do svých systémů a dal jasně najevo, že soukromí uživatelů je pro něj prioritou. Není proto divu, že právě jeho šifrované služby se znovu ocitají v hledáčku, podobně jako při loňských snahách o zpřístupnění iCloudu úřadům. Tlak na Apple se ale neomezuje jen na Británii. Prakticky identický zákon s názvem Kids Online Safety Act (KOSA) se právě vrací do hry i v americkém Kongresu a má velkou šanci projít.

Ochrana dětí, nebo masové sledování?

Myšlenka chránit děti na internetu samozřejmě sama o sobě není špatná. Ale když kvůli tomu začneme masově sbírat osobní údaje, ohrožovat soukromí a zpochybňovat samotné fungování šifrovaných služeb, přestává to dávat smysl. A i když se Apple zatím drží své linie, bude muset najít způsob, jak na nové regulace reagovat a přitom neohrozit to, co jej od konkurence tak výrazně odlišuje.