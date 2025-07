Tato aplikace měla způsobit revoluci, místo toho ale nyní čelí pořádnému problému

Donedávna vládla ChatGPT bezkonkurenčně žebříčku bezplatných aplikací v App Store. Teď ji ale vystřídala aplikace, která nemá s umělou inteligencí nic společného. Tea Dating Advice (v Česku zatím nedostupná) je seznamovací aplikace pro ženy, která pomáhá odhalovat červené vlajky u potenciálních partnerů. A bohužel právě tato aplikace nyní čelí velkému úniku citlivých dat.

Tea funguje jinak než klasické seznamky typu Tinder či Bumble. Nehledá partnera, ale umožňuje ženám sdílet zkušenosti s rande, varovat ostatní a ověřovat muže pomocí komunitního systému. Navíc nabízí možnost ověřit trestní minulost či zjistit, zda se dotyčný nenachází v registru sexuálních delikventů.

Uniklo 60 tisíc obrázků a zpráv

Podle informací CBS News došlo k úniku dat v pátek, když útočníci získali přístup k digitálnímu úložišti Tea. To obsahovalo data z doby před únorem 2024, včetně selfie ověřovacích fotek, příspěvků, komentářů a přímých zpráv. Únik se týká zhruba 60 000 fotek.

Společnost ve svém prohlášení uvedla: „Tea zapojila externí experty na kybernetickou bezpečnost a pracuje nepřetržitě na zajištění svých systémů. V tuto chvíli nemáme důkazy o tom, že by byla ohrožena další uživatelská data.“ S rostoucím počtem žen (Tea hlásí přes 1,6 milionu uživatelů) je únik o to závažnější. Fotografie, identita a soukromá komunikace jsou totiž zásadními pilíři důvěry u podobných aplikací.

Selfie jako vstupenka a obrana proti catfishingu

Aby se do aplikace přihlásily skutečně jen ženy, Tea vyžaduje ověření pomocí selfie. To má zabránit tzv. catfishingu – kdy se někdo vydává za jinou osobu. Tento krok byl dosud považován za bezpečnostní výhodu, nyní se ale ukazuje jako potenciální slabina, pokud nejsou data dobře chráněna.

Ačkoli většinu informací lze dohledat i mimo aplikaci (např. ve facebookové skupině „Are we dating the same guy?“), Tea slibovala vyšší úroveň ochrany a komunitní výměny zkušeností. Únik dat tuto důvěru vážně narušil. Aplikace Tea je stále dostupná v zahraničí na App Store pro iOS a na Google Play pro Android. Její budoucnost však bude záležet na tom, jak rychle a transparentně vývojáři situaci vyřeší.