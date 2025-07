Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost

< >

Aplikace Capture Your Thoughts vám umožní zaznamenat myšlenky okamžitě a zcela soukromě – stačí jeden dotyk a nahrávání může začít. Díky chytré offline transkripci pomocí umělé inteligence se vaše slova automaticky převedou na přehledný a vyhledatelný text, aniž by bylo potřeba internetové připojení. Všechny nápady a postřehy zůstávají bezpečně uložené a snadno dostupné, kdykoli se k nim budete chtít vrátit. Poznámky lze navíc jednoduše zkopírovat nebo sdílet do jiných aplikací.