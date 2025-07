Snadné zrušení předplatného? Apple nám to opět malinko zkomplikuje

Zrušení předplatného u aplikací na iPhonu nebo iPadu možná už brzy nebude tak přímočaré, jak jsme byli zvyklí. Apple totiž oznámil změnu, která umožní vývojářům přímo oslovit uživatele, kteří se rozhodnou zrušit placené členství. Novinka má vývojářům pomoci s udržením zákazníků – pro uživatele to ale může znamenat další překážku na cestě k jednoduchému odhlášení.

Rozšíření možností u nákupů v aplikacích

Zmíněná novinka – která ovšem potěší více vývojáře než samotné uživatele – je součástí rozšíření nástroje In-App Purchase framework, konkrétně prostřednictvím nového rozhraní nazvaného Retention Messaging API. To vývojářům umožní zobrazit uživatelům zprávu, která má jediný cíl – přesvědčit je, aby si předplatné ponechali. Zpráva se zobrazí v okamžiku, kdy uživatel v Nastavení zahájí proces zrušení předplatného.

Co může následovat po snaze zrušit předplatné?

Apple popsal hned několik typů zpráv, které vývojáři mohou využít:

Textová zpráva – například připomínka přínosů předplatného

– například připomínka přínosů předplatného Zpráva s obrázkem – vizuálně podpořený argument „proč zůstat“

– vizuálně podpořený argument „proč zůstat“ Nabídka jiné varianty předplatného – třeba přechod z měsíčního tarifu na levnější roční

– třeba přechod z měsíčního tarifu na levnější roční Speciální promo nabídka – např. sleva nebo prodloužení služby zdarma

Ve výsledku to znamená, že místo okamžitého zrušení může uživatel čelit rozhodování: zůstat za výhodnějších podmínek, nebo přesto odejít?

Co to znamená pro uživatele?

Na jednu stranu jde o logický krok – vývojáři investují do získávání platících uživatelů a snaží se je udržet co nejdéle. Na druhou stranu se může z jednoduchého procesu stát další nákupní tunel, kde bude uživatel místo jednoho kliknutí řešit další volby a marketingové nabídky. Zatímco někteří to uvítají jako šanci získat slevu nebo lepší plán předplatného, jiní v tom mohou vidět záměr komplikovat odchod a prodlužovat předplatné i za cenu nechtěného zdržení.

Apple zatím nezveřejnil přesné datum nasazení této změny, nicméně Retention Messaging API už figuruje v aktuální dokumentaci pro vývojáře. Dá se tedy předpokládat, že novinka vstoupí v platnost s některou z blížících se aktualizací systému iOS – možná ještě letos na podzim.