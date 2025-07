AppleCare One: Apple představil novou skvělou službu, nás se však (zatím) netýká

Apple dnes představil AppleCare One coby novou možnost, jak jednoduše a výhodně pojistit více Apple zařízení pod jednou smlouvou. Za cenu 19,99 dolarů měsíčně si mohou zákazníci v USA ochránit až tři produkty, přičemž další lze kdykoliv přidat za 5,99 dolaru měsíčně za kus. AppleCare One nabízí jednotnou podporu a servis od Apple expertůpro všechna zařízení zahrnutá v plánu, což výrazně usnadňuje správu a přináší klid na duši.

Zatímco služba je v tuto chvíli dostupná pouze v USA a Apple o jejím rozšíření do Evropy a České republiky zatím nemluví, jde o zajímavý krok, jak sjednotit a zjednodušit péči o Apple produkty pro uživatele, kteří vlastní více zařízení.

AppleCare One zahrnuje všechny výhody klasického AppleCare+, včetně neomezených oprav poškození způsobených náhodnými událostmi, 24/7 prioritní zákaznické podpory, rychlého a certifikovaného servisu a také krytí baterie. Nově rozšiřuje ochranu proti krádeži a ztrátě i na iPad a Apple Watch, nejen na iPhone.

Cena je stejná bez ohledu na to, jaká zařízení zákazník pojistí. To znamená, že sjednocením ochrany iPhonu, iPadu a Apple Watch v jednom plánu může ušetřit až 11 dolarů měsíčně oproti nákupu samostatných AppleCare+ pro každý produkt. Přidání dalších zařízení je možné kdykoliv za 5,99 dolaru měsíčně za kus.

Velkou výhodou je také možnost přidat do plánu zařízení, která zákazník vlastní už několik let – až do čtyř let stáří, pokud jsou v dobrém stavu. To významně rozšiřuje možnosti ochrany nad rámec standardních 60 dnů, během kterých lze AppleCare+ obvykle dokoupit.

Správa plánu je díky měsíčnímu předplatnému flexibilní – při výměně zařízení u Applu se staré zařízení automaticky odstraní a nahradí novým. Zákazník může kdykoliv měnit počet pojištěných produktů a plán držet aktivní tak dlouho, jak potřebuje.