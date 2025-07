Apple chystá v dohledné době představení hned 6 nových iPhonů!

Podle důvěryhodného leakera s přezdívkou Instant Digital by Apple mohl v roce 2027 představit minimálně šest nových modelů iPhonu. Informace pochází z příspěvku na čínské sociální síti Weibo a naznačuje, že nabídka iPhonů bude rozprostřena do dvou hlavních vln.

V první polovině roku 2027 se očekává uvedení iPhonu 18 a nového modelu iPhone 18e. Ve druhé vlně pak Apple na podzim pravděpodobně odhalí první modely řady iPhone 19.

Rozdělení vydání a návrat starších modelů

Analytik Ming-Chi Kuo již dříve uvedl, že Apple plánuje rozdělit vydávání nových iPhonů do dvou období v roce. Pro verze iPhone 18 Pro a první skládací iPhone mají dorazit už v druhé polovině roku 2026. Následně se očekává uvedení základních verzí iPhonu 18 a modelu 18e v roce 2027.

V roce 2026 Apple uvede tyto modely:

‌iPhone 18‌ Air

‌iPhone 18‌ Pro

‌iPhone 18‌ Pro Max

Skládací iPhone (1. generace)

Další rok pak naváže s:

‌iPhone‌ 18e

‌iPhone 18‌

Kromě zcela nových modelů ale Apple pravděpodobně ponechá v nabídce i starší iPhony. Aktuálně například stále prodává iPhone 15 a 15 Plus společně s pěti modely řady iPhone 16. Až do února 2025 navíc nabízel iPhone 14 a 14 Plus. Dá se tedy očekávat, že i iPhone 17 a iPhone 17 Air zůstanou v nabídce i během roku 2027.

Fotogalerie skladaci iPhone koncept - 6 skladaci iPhone koncept - 2 Skladaci iPhone koncept (8) koncept skládací iPhone - 7 skladaci iPhone koncept-2 skladaci iPhone-9 Vstoupit do galerie

To vše by mohlo znamenat, že Apple v jeden okamžik nabídne nejširší výběr iPhonů ve své historii. Zákazníci tak budou mít možnost volit mezi zcela novými modely, skládacími zařízeními i cenově dostupnějšími staršími variantami.

Pokud se informace potvrdí, rok 2027 se stane přelomovým obdobím nejen z pohledu hardwaru, ale také z hlediska obchodní strategie Applu. Cílem je zasáhnout širší publikum a lépe konkurovat výrobcům, kteří nabízí větší šíři zařízení v různých cenových hladinách.