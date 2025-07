Apple Watch 10 po 10 měsících: Překvapivě odolné, nepřekvapivě nudné 

Více než 10 měsíců nás dělí nejen od spuštění prodejů iPhone 16 Pro, ale taktéž od příchodu nové generace Apple Watch. Řada Series 10 se totiž začala prodávat ve stejný den jako nejnovější jablečné telefony a jelikož mi tak nepřekvapivě zdobí též zápěstí od prvního možného dne prodejů, není od věci si alespoň v krátkosti zhodnotit i je. Oproti hodnocení iPhone 16 Pro po 10 měsících to však tentokrát bude podstatně kratší písnička. Apple Watch Series 10 jsou totiž sice opět super modelem, nicméně to byly i ty předešlé.

Od řady Series 10 se toho před jejím představením očekávalo opravdu hodně. Když však Apple na zářijové Keynote ukázal realitu, leckdo z ní byl zklamaný. To proto, že jsme se nedočkali žádného zásadního redesignu či nasazení revolučních funkcí, jak mnozí leakeři předpovídali s odkazem na oslavy 10. generace hodinek. Místo toho dorazila jen mírná evoluce, u které ale musím uznat, že skutečně posouvá celý produkt kupředu a ten se tak díky tomu stává o něco dospělejším.

Klavírní černá se (naštěstí) neškrábe

Zřejmě nejviditelnější novinkou je nová klavírně černá barevná varianta z hliníku, která se velmi podobá černé leštěné oceli z předešlých let. Mimochodem, od oceli Apple u Series 10 zcela upustil a přešel na titan, byť též leštěný. Vraťme se ale k hliníkové verzi, kterou využívám a která se mi i po 10 měsících právě díky svému lesklému černému tělu extrémně líbí. Lesk totiž dodává hodinkám na stylu a člověk z nich má hned jiný pocit než z klasického matného hliníku z předešlých let. Nechci zde úplně hovořit o pocitu luxusu, ale tento design na mě i v kombinaci s mírně užším tělem tak prostě působí. A kdyby bylo tělo ještě tenčí, protože nyní se mezigeneračně až tak zásadně neztenčilo, byla by to ještě příjemnější písnička.

Co mě však u klavírní černé u Series 10 nadchlo snad nejvíc, je její odolnost. Když hodinky vycházely, internet byl plný narážek na to, že černý lesk bude zcela určitě lapačem na nejrůznější škrábance a že hodinky dopadnou prakticky 100% jako Jet Black iPhone 7, který byl sice právě díky lesklým černým zádům krásný, avšak vzhledem ke své náchylnosti na poškrábání i extrémně nepraktický. Po skutečně dlouhém každodenním testování nicméně mohu s klidným srdcem říci, že zde se nic takového nekoná a Series 10 vypadají i dnes tak, jak když jsem je vybalil z krabičky. A to i přesto, že jim dávám dost „záhul“, protože s nimi pracuji na zahradě, v dílně a zkrátka na všem, co je tak kolem domu třeba. Nějaké ty nárazy do ponku v garáži, kamenů či futer už máme za sebou, ale hodinky se z nich oklepaly bez ztráty kytičky.

Rychlonabíjení baví, baterie stačí

Když si pak odmyslím design, který mě sice baví, ale který je zároveň ryze subjektivní záležitostí a naprosto chápu, že pro leckoho není argumentem, dalším pozitivem u tohoto modelu je za mě velmi rychlé nabíjení. V kombinaci s rychlonabíječkou jste totiž hodinky schopni z 0 na 80 % nabít za nějakých 30 minut, což je prostě fantastické. Pro představu, u předešlé generaci jste na stejnou hodnotu potřebovali o 15 minut víc. Díky tomu tak člověk hodí hodinky na nabíječku, když jde večer do sprchy, a než z koupelny vyleze a lehne si do postele, má je nabité na 100 % (protože málokdy odložíte hodinky zcela vybité) a může je opět naplno využívat.

Je mi jasné, že se pod tímto článkem může jako již tradičně strhnout velká diskuze o tom, že je výdrž Series 10 stejně jako všech ostatních modelů ostuda a že schovávat se za rychlonabíjení je dost pokrytecké. Já osobně ale s těmito názory prostě nesouhlasím, protože z vlastní zkušenosti (respektive i ze zkušenosti lidí kolem mě) prostě jednoznačně vyplývá, že jeden den aktivního používání, potažmo dva dny méně aktivního hodinky zvládnou a ve výsledku to stačí. Protože powerbanku či ideálně elektrickou zásuvku má po ruce každý a když už jsme v pohodě s dennodenním nabíjením telefonu, nabíjení hodinek k tomu zas tak strašná zátěž není. A pro ty, co mi sem chtějí napsat, že na jejich túry, maratony a další podobné extrémy mu Apple Watch nestačí a využívají Garmin, rovnou odpovím, že MacBook Air taky nepoužíváte na denní bázi na střih videa. Prostě sto lidí, sto chutí, sto preferencí.

Přesuňme se ale už raději dál – konkrétně k displeji. Ten se mezigeneračně zvětšil o 1mm z 41 a 45mm na 42 a 46mm. Troufnu si ale říci, že to v praxi na velikosti hodinek víceméně nepoznáte. Čeho si však člověk všimne, jsou užší rámečky kolem displeje, díky čemuž vypadají hodinky při spouštění aplikací celkově moderněji. Bohužel mi však přijde, že ani téměř rok po vydání nebyli vývojáři aplikací schopni větší zobrazovací plochu využít na maximum a tak máte sice k dispozici velkorysejší pohled na dění na displeji, zato však s ovládáním, na které jste zvyklí a které pro vás nebude nějak zásadně pohodlnější než u předešlých modelů.

Vše je o drobnostech

Z předešlých řádků se vám dost možná zdá, že Apple Watch Series 10 jsou o drobnostech, které dokáží jejich používání celkově zpříjemnit. Já s tímto názorem souhlasím a rovnou přihodím ještě další tři menší funkce, bez kterých se sice člověk obejde, ale zároveň ocení, když je má k dispozici. Zejména teď v létě, kdy se člověk chodí koupat, mě začalo dost bavit automatické spouštění hloubkoměru a ukazatele teploty vody, díky čemuž tak máte hned jasno jednak o tom, jak hluboko se potápíte, ale taktéž, zda vás plavčíci nešidí ohledně teploty vody v bazéně. V obou případech se jedná sice o drobnosti, ale pro technologického geeka je díky nim koupání hned zajímavější.

Pozitivně rovněž hodnotím možnost přehrávat konečně z interního reproduktoru hodinek multimédia nahlas. Člověk si tak může ze zápěstí pustit třeba podcast nebo hudbu, což jsem si docela oblíbil při práci na zahradě, kdy u sebe nechci mít neustále telefon a zároveň nechci mít v uších sluchátka. Při nejrůznějších pracích si tak pustím podcast, nastavím si jej na pro mě příjemnou hlasitost a užívám si komorní poslech kdekoliv. Kvalita reproduktoru je navíc v poměru na jeho velikost velmi solidní, takže se nemusíte bát, že by vám poslech nějak rval uši.

Resumé

Co tedy říci o Apple Watch 10 po 10 měsících s nimi na zápěstí? Že mě coby člověka, který nosí Apple Watch od roku 2017 a co mění model v posledních letech víceméně rok co rok, baví víc než předešlé modely. Nicméně musím jedním dechem dodat, že se rozhodně nejedná o žádnou revoluci a skoro bych se zdráhal hovořit i o evoluci. Krok kupředu, který zde Apple mezigeneračně udělal, je totiž za mě ještě menší než v případě iPhone 16 Pro. Nicméně evidentně to pro skvělé prodeje stačí a Apple tak nic vyloženě kupředu nežene. A proto si myslím, že ani Series 11 nebudou ve výsledku nějak přehnaně přelomové, byť bych se samozřejmě rád pletl.

