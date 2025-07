Recenze FIXED Dry Case: Elegantní a praktická ochrana nejen pro iPhone, ale i další cennosti

Na trhu je spousta voděodolných obalů, které slibují zázračnou ochranu proti vodě, prachu i nečistotám. Většina z nich ale končí v šuplíku hned po první dovolené u moře. FIXED Dry Case je však něco trochu jiného. Nejen že si s ochranou vašich věcí poradí na výbornou, ale zároveň vás překvapí svým designem, praktičností a univerzálností, díky čemuž po něm budete sahat častěji, než byste možná čekali. Minimálně mě tedy překvapil opravdu hodně a to samozřejmě v pozitivním smyslu.

Kompaktní, ale překvapivě prostorný

Už na první dotek je jasné, že tohle pouzdro není žádná levná „pouťovina“. Tělo je vyrobené z extrémně odolného materiálu Hypalon mesh 420D, který zvládne nejen vodu, ale i drsnější zacházení, ať už jde o oděr od kamení, kontakt s pískem nebo prudké změny teplot. Díky certifikaci IPX8 se navíc nemusíte bát ani pořádné koupačky, jelikož výrobce garantuje odolnost proti ponoření do hloubky až 5 metrů po dobu jedné hodiny, a to už je úroveň, kterou většina běžných obalů zdaleka nedosahuje. Člověk má tak hned klid na duši, když ví, že mu telefon, potažmo jiné předměty v brašně, přežijí i poměrně hluboko pod vodou.

Uvnitř najdete jednu hlavní kapsu, která je dostatečně prostorná na to, aby pojala telefon, peněženku, klíče i další drobnosti. V mém případě šlo konkrétně o iPhone 16 Pro, který se vešel bez problémů, a přesto zbylo dost místa i na powerbanku, AirTag, peněženku, klíče a složené doklady. Telefon je navíc od zbylého prostoru oddělen vnitřní síťovanou kapsou, takže se nedostává do kontaktu s ostatními předměty a nehrozí jeho poškrábání. Navíc je super, že díky síťce je displej telefonu „namáčknut“ na průhlednou fólii, přes kterou lze ovládat de facto stejně pohodlně jako když jej máte standardně v ruce.

Co se pak týče maximálních rozměrů telefonů, FIXED uvádí, že se dovnitř pohodlně vejde telefon s úhlopříčkou až 7“ (přesněji do rozměrů 95 × 186 mm), což odpovídá i největším iPhonům řady Pro Max. Pokud tedy používáte jakýkoliv iPhone, jste v tomto směru s brašnou plně kompatibilní. Vleze se do ní ale i valná většina Androidů, protože 7“ už je opravdu dost.

Fotogalerie FIXED Dry Case 3 FIXED Dry Case 4 FIXED Dry Case 5 Vstoupit do galerie

Přehlednost a ovládání bez kompromisů

Jedním z důvodů, proč mě FIXED Dry Case bavil používat i mimo prostředí kolem vody, je průhledná čelní strana, která umožňuje nejen perfektní přehled o obsahu, ale zároveň i pohodlné ovládání telefonu. Dotyková fólie reaguje velmi dobře, díky čemuž tak můžete telefon ovládat v podstatě jak jste zvyklí, a co je důležité, funguje i Face ID. V praxi jsem tak telefon několikrát odemkl a odpověděl na zprávu bez toho, aniž bych ho musel z pouzdra vytahovat. Tahle drobnost výrazně zvyšuje komfort při každodenním používání – třeba na procházce městem, v MHD nebo i při běžném výletu, kdy chcete mít věci po ruce, ale zároveň chráněné. A když už člověk přeci jen potřebuje něco z brašny vytáhnout, díky průhledné přední straně dokáže danou věc najít a vyjmout velmi rychle.

Nastavitelný popruh a univerzální využití

Velkou výhodou pouzdra je také nastavitelný popruh, který lze prodloužit až na 145 cm. Díky tomu si ho můžete pohodlně hodit přes rameno, nosit jako malou brašnu nebo připevnit třeba k batohu, paddleboardu nebo kolu. A to je zkrátka super. Na první pohled jde sice možná „jen“ o voděodolné pouzdro, ale jakmile si zvyknete na jeho praktičnost, začnete ho brát i tam, kde by vás to původně ani nenapadlo. Mně se osvědčilo třeba při cestě do města, kdy stačilo hodit dovnitř telefon, pár karet a klíče a vyrazil jsem nalehko, bez batohu a přitom naprosto se vším, co jsem v danou chvíli potřeboval.

FIXED Dry Case díky kompaktním rozměrům (190 × 100 × 30 mm) působí nenápadně, ale uvnitř zvládne víc, než se na první pohled zdá. Především je to ale produkt, který kombinuje odolnost, fajn design a praktičnost způsobem, který u podobných doplňků nebývá samozřejmostí.

Resumé

FIXED Dry Case je ideální volbou pro všechny, kteří chtějí mít své cennosti pod kontrolou, ať už se chystají k vodě, do přírody nebo jen chtějí mít jistotu, že je jejich telefon v bezpečí i za nepříznivého počasí. Skvěle vypadá, ještě lépe funguje a ve výsledku nabídne mnohem víc, než byste od takového typu příslušenství čekali. Pokud tedy hledáte voděodolné pouzdro, které zvládne každodenní nošení i extrémní podmínky, tohle je trefa do černého.

