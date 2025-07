Přesun Apple loga na zádech iPhone 17 Pro (Max) na nové místo znovu potvrzen!

V souvislosti s modely iPhone 17 Pro a 17 Pro Max jsme relativně nedávno slyšeli mimo jiné o přesunu Apple loga na nové místo. To by se mělo konkrétně posunout mírně dolů, aby opticky působilo stále jakoby na středu zad telefonu. To proto, že Apple u chystané Pro řady zmohutní zadní fotomodul, který tím de facto oddělí od zad a tím pádem budou záda působit zcela jiným dojmem. A jelikož je třeba kvůli tomuto kroku upravit i MagSafe prstence v krytech, začíná se objevovat čím dál tím víc snímků krytů, které právě na neúplný MagSafe kroužek spoléhají. Snímky dalšího takového krytu zveřejnil před pár hodinami i spolehlivý leaker Majin Bu.

Fotogalerie iPhone 17 Pro case 1 iPhone 17 Pro case 2 iPhone 17 Pro case 3 iPhone 17 Pro case 4 Vstoupit do galerie

Jak můžete na snímcích výše sami vidět, zatímco standardní MagSafe prstence mají kruhový tvar bez jakéhokoliv přerušení. kvůli přesunu Apple loga níž začínají výrobci nasazovat prstence s přerušením na spodní straně. Právě v této mezeře by se totiž mělo objevit Apple logo, které tak díky tomu nebude jakkoliv překryté, o což samozřejmě mnoho jablíčkářům jde. Stejně řešený kryt pak prakticky 100% nabídne i samotný Apple u svých originálních průhledných kousků.