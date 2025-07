Ohebný iPhone nastaví nový trend, jako první ho má okopírovat Samsung

Ohyby v místě pantů u skládacích telefonů budou dost možná brzy minulostí. Apple má totiž u svého prvního ohebného iPhone nastavit zcela nový standard, který bude muset konkurence chtě nechtě následovat. Tvrdí to alespoň uznávaný analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého jak chystaný skládací iPhone, tak i Samsung Galaxy Z Fold 8 v příštím roce dorazí s displeji bez viditelného záhybu.

Kuovy zdroje konkrétně tvrdí, že obě značky využijí speciální kovovou destičku s laserovými otvory, která se umisťuje pod displej a pomáhá rovnoměrně rozkládat mechanické napětí při ohybu. Tuto komponentu dodá jihokorejská společnost Fine M-Tec a podle Kua je právě ona klíčem k téměř neviditelnému přehybu.

Pokud se pak ptáte, proč bude s Applem držet zprvu krok právě Samsung, odpověď je jednoduchá. Zatímco Galaxy Z Fold 7 má stále klasický ohyb uprostřed hlavního panelu, příští generace Foldu by už měla nabídnout čistější a hladší obraz bez ohybu Apple totiž údajně nastavil výrazně přísnější parametry, které musí Samsung při výrobě displejů pro iPhone splnit a které jej ve výsledku nutí zamyslet se nad vlastním přístupem. Výsledkem bude situace, kdy skládací iPhone nastaví standard, který ostatní budou muset dohnat. A kdo jiný než Samsung by jej měl „okopírovat“, když vznikne de facto pod jeho křídly.

Co se týče dalších informací ohledně ohebného iPhone, podle Kua má dorazit v roce 2026, přičemž Apple aktuálně plánuje spuštění hromadné výroby ve druhé polovině příštího roku. Telefon by měl nabídnout 7,8″ vnitřní displej, 5,5″ vnější panel, Touch ID v zapínacím tlačítku, dvojici zadních fotoaparátů a jednu přední kameru. Face ID se v tomto případě zřejmě nedočkáme i kvůli omezenému prostoru. Pokud tedy půjde všechno podle plánu, rok 2026 přinese nejen první ohebný iPhone, ale i začátek éry skládacích telefonů bez nevzhledných přehybů. A to zní jako něco, na co se vyplatí počkat.