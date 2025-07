V USA hrozí zákaz většiny novějších iPhonů!

Spojené státy řeší kauzu, která by mohla mít pro Apple velmi nepříjemné důsledky. Podle předběžného rozhodnutí Mezinárodní obchodní komise USA (ITC) čínská společnost BOE porušila zákon tím, že zneužila obchodní tajemství Samsungu týkající se OLED technologií. Výsledkem může být zákaz dovozu OLED panelů BOE do USA a tím pádem i zákaz některých modelů iPhonů, které je využívají.

Podle korejského serveru ETNews se problém týká OLED displejů a modulů i zařízení, která je obsahují. Apple dnes používá panely od BOE například v některých modelech iPhone 15, 15 Plus, 16, 16 Plus a 16e, které se v USA běžně prodávají. Pokud bude verdikt potvrzen, bude muset Apple buď přesměrovat tyto modely na jiné trhy, nebo přejít na jiné dodavatele. Displeje vyrobené před zákazem budou výjimkou, ovšem další zásilky by už nemohly být do USA dovezeny.

Fotogalerie iPhone 16 Plus LsA 1 iPhone 16 Plus LsA 2 iPhone 16 Plus LsA 3 iPhone 16 Plus LsA 4 iPhone 16 Plus LsA 5 iPhone 16 Plus LsA 6 iPhone 16 Plus LsA 8 iPhone 16 Plus LsA 7 iPhone 16 Plus LsA 9 iPhone 16 Plus LsA 10 iPhone 16 Plus LsA 11 iPhone 16 Plus LsA 12 iPhone 16 Plus LsA 13 iPhone 16 Plus LsA 14 iPhone 16 Plus LsA 15 iPhone 16 Plus LsA 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 1 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 2 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 3 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 4 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 5 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 6 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 7 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 8 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 9 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 10 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 11 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 12 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 14 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 13 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 15 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 17 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 18 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 19 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 20 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 21 Vstoupit do galerie

Apple zatím v iPhonech nevyužívá od BOE panely s technologií LTPO, která je základem pro funkci ProMotion (variabilní obnovovací frekvence). Tu by měly dostat až letošní iPhone 17 a 17 Air, takže zatím není jasné, zda se zákaz bude týkat i těchto modelů. BOE má sice dodat LTPO displeje pro iPhony 17 Pro určené pro čínský trh, ale podle dostupných zpráv tyto panely nesplnily výkonové standardy Applu a právě proto se nemají prodávat mimo Čínu.

Kauza se táhne už od října 2023, kdy Samsung obvinil BOE z nezákonného využívání jeho výrobních technologií. Letos na jaře navíc podal i civilní žalobu u texaského soudu a žádá náhradu škody i odškodnění za ušlé zisky. ITC zatím vydala předběžné rozhodnutí, ale jak upozorňují právní experti, její verdikty se mezi návrhem a finální verzí mění jen velmi zřídka. Konečný verdikt má padnout v listopadu, poté bude mít prezident USA 60 dní na jeho případné zablokování.

Pokud k zákazu opravdu dojde, Apple pravděpodobně přesměruje zakázky k Samsungu a LG, kteří již pro něj OLED panely vyrábějí. BOE tak může čekat citelný zásah do plánů, protože právě Apple je jedním z nejdůležitějších klientů v oblasti mobilních displejů.