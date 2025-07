Nad čipem pro základní iPhone 17 stále visí otazníky

Nad čipem pro základní iPhone 17 visí stále velké otazníky, jelikož se analytici nemůžou shodnout na tom, jaký procesor Apple nakonec použije. Zatímco ještě před pár měsíci tvrdil dobře známý analytik Jeff Pu, že novinka dorazí s čipem A18, nyní v nové zprávě pro investory otočil. Nyní má totiž podle něj mít iPhone 17 nakonec čip A19, tedy stejný jako například chystaný iPhone 17 Air. Vyšší modely iPhone 17 Pro a 17 Pro Max by pak měly dostat výkonnější A19 Pro.

Zmatek ale stále zůstává. Nedávno totiž na síti Weibo zveřejnil účet Fixed Focus Digital informaci, že iPhone 17 Air dostane rovnou A19 Pro, nikoliv jen běžný A19. Ten by měl mít podle něj v daném modelu 5jádrové GPU, zatímco verze v Pro modelech by měla nabídnout výkonnější 6jádrové GPU. Jasné je nicméně to, že pokud základní iPhone 17 skutečně dostane čip A19 dostane, bude to pro něj znamenat zásadní posun v porovnání s minulými lety, kdy Apple u základních modelů obvykle recykloval starší generace čipů z Pro řady. Na finální detaily si ale ještě budeme muset počkat. Do představení nové generace zbývají zhruba dva měsíce.