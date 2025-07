Apple chystá velký návrat! Jaký produkt chce znovu uvést?

Po letech zapomnění se znovu mluví o legendárních AirPort routerech od Applu. Někdejší produkty jako AirPort Extreme nebo Time Capsule si získaly popularitu zejména mezi fanoušky Applu. Nyní se ale objevily nové zprávy, že by se Apple mohl na trh s Wi-Fi routery v nějaké podobě vrátit – a to díky vývoji vlastního bezdrátového čipu.

Apple vyvíjí vlastní čip, který může změnit pravidla hry

Apple oficiálně ukončil řadu AirPort v roce 2018, ale jak naznačuje Mark Gurman z agentury Bloomberg, společnost údajně pracuje na vlastním Wi-Fi a Bluetooth čipu. Ten by se měl objevit už letos v nových verzích zařízení Apple TV a HomePod mini.

Podle Gurmana je čip natolik sofistikovaný, že by teoreticky mohl proměnit Apple TV nebo HomePod v bezdrátový přístupový bod. To by znamenalo, že by Apple mohl nabídnout funkce z routeru bez toho, aby znovu vyráběl klasický AirPort. Zatím však není jisté, zda Apple tuto cestu skutečně zvolí.

Wi-Fi 7 na obzoru?

Gurman tvrdí, že nový čip bude podporovat Wi-Fi 6E, ale analytik Jeff Pu věří, že Apple míří ještě dál – až na Wi-Fi 7. Pokud by se to potvrdilo, Apple by tak technologicky přeskočil konkurenci, přičemž poslední modely AirPortu podporovaly „pouze“ Wi-Fi 5.

Ačkoliv Apple zatím oficiálně nic nepotvrdil, vývoj vlastního čipu a postupné stahování starých AirPort modelů z podpory naznačují, že se ve firmě něco chystá. Otázkou zůstává, zda Apple znovu vstoupí do světa routerů přímo, nebo prostřednictvím chytrých zařízení, která se v tichosti promění v centrum domácí sítě.