Recenze FIXED MagVelar: Aramidový štít pro iPhone, který vás nezatíží

Sehnat kvalitní kryt na iPhone, který splní všechny požadavky náročnějšího uživatele, není úplně jednoduchý úkol. Většinou totiž musíte volit mezi dvěma světy, kdy buď zvolíte elegantní tenký obal, který vypadá dobře, ale příliš vás v krizových situacích nezachrání, nebo naopak sáhnete po robustním „monstru“, které vám sice telefon dokonale ochrání, ale telefon jako takový je kvůli němu podstatně větší a ne tak líbivý. Právě někde mezi těmito dvěma světy se snaží najít své místo FIXED MagVelar coby ultratenký ochranný kryt z aramidových vláken, který slibuje maximální odolnost bez kompromisů v oblasti designu, funkčnosti nebo MagSafe kompatibility. Zní to jako ideál? Na papíře určitě. Jak ale obstál v praxi? Otestoval jsem ho na iPhonu 15 Pro a tady je výsledek.

Technické specifikace, zpracování a design

Začněme pěkně od začátku. FIXED MagVelar je už na první pohled jiný než většina klasických krytů a to nejen díky použitým materiálům, ale i svým tvarem, strukturou a celkovým dojmem. Výrobce vsadil na aramidová vlákna, což je stejný materiál, jaký se používá třeba v letectví nebo neprůstřelných vestách. Nejde tedy o žádný marketingový trik, ale o reálně extrémně pevný a lehký materiál, který opravdu snese hodně.

Jelikož jsem v minulosti už pár aramidových krytů testoval, tak nějak jsem věděl, do čeho jdu. Přesto je dobré zmínit, že pokud nemáte s tímto typem krytů zkušenosti, mohlo by vás překvapit, jak je kryt na dotek pevný – nedá se téměř vůbec ohnout, nikde se neprohýbá, a i při větším tlaku drží svůj tvar jako kus kompozitového plátu. To je sice na jednu stranu super, je tu však jedno ale.

Fotogalerie FIXED MagVelar 1 FIXED MagVelar 2 FIXED MagVelar 3 FIXED MagVelar 4 FIXED MagVelar 5 Vstoupit do galerie

Díky tomu, jak je kryt pevný, je jeho nasazení na telefon o něco složitější než u měkčích silikonových nebo TPU variant. Samotné „nacvaknutí“ vyžaduje trochu cviku a hlavně trpělivost. Je totiž potřeba začít jednou stranou, a pak opatrně zatlačit a „zacvakat“ zbytek. Já osobně s tím nemám vyloženě problém, ale pokud jste zvyklí střídat kryty podle nálady nebo příležitosti, MagVelar pro vás možná nebude úplně ideální volbou, protože jeho sejmutí není vyloženě jednoduchou záležitostí. Na druhou stranu, jakmile ho jednou nasadíte, drží jako přibitý a nedochází k žádnému vrzání, posouvání nebo vůlím.

Kromě opravdu překrásného vzhledu je za mě jednou z hlavních zbraní tohoto krytu jeho mimořádně nízká tloušťka, která je pouhých 1,2 mm. Na telefonu tak kryt skoro necítíte, což je u iPhonů řady Pro s titaniovým tělem velké plus. Telefon si zachová svou nízkou hmotnost a tenkost, aniž byste se museli bát, že jej po prvním pádu budete sbírat ze země na díly. A protože je kryt opravdu velmi tenký, nemáte ani vizuálně pocit, že by vám nějak rozšiřoval rámeček kolem displeje, což třeba u originálních Apple krytů upřímně mám.

Povrch FIXED MagVelar je příjemně matný a lehce texturovaný, takže se v ruce neklouže ani po delším používání. Co pak musím jednoznačně ocenit je to, že na krytu naprosto neulpívají otisky prstů a i po týdnu vypadá stejně jako v den, kdy jsem ho vybalil. Jasně, občas nějakou tu šmouhu chytne, ale přijde mi, že aramid jako takový má mimořádné samočistící vlastnosti, díky kterým se většina neduhů rychle ztratí prostě jen tím, že telefon používáte. Pokud si pak potrpíte na detaily, sluší se dodat, že výřezy kolem portů, tlačítek i reproduktorů jsou maximálně přesné a lícují naprosto perfektně s tím, s čím mají.

Testování a používání

V běžném každodenním provozu se mi MagVelar osvědčil naprosto skvěle. Používal jsem ho zhruba deset dní při klasickém nošení v kapse, v batohu, na stole, v držácích i při sportu a musím říci, že zvyknout si na něj bylo naprosto bleskové. Ačkoliv je extrémně tenký, působí velmi bezpečně a vy jste tak díky němu v naprostém klidu, přestože jej pro jeho tenkost na iPhonu vlastně ani nevnímáte.

Telefon se mi s ním lépe drží a subjektivně jsem měl mnohem větší jistotu v ruce než s klasickým silikonem. Kryt navíc výborně chrání vystouplé moduly fotoaparátu díky kovovému kroužku okolo, který je mírně vyvýšený a tím brání přímému kontaktu čoček se stolem, potažmo jiným povrchem. Navíc po položení na tvrdý povrch se telefon takřka neviklá, což je detail, který mě osobně potěšil víc, než jsem čekal.

Velkým tématem je samozřejmě podpora MagSafe a tady musím smeknout. Přestože je kryt mimořádně tenký, magnety jsou v něm integrované precizně a co víc, jsou velmi silné. Powerbanka od FIXED, oficiální MagSafe nabíječka od Applu i magnetický stojánek na stůl i noční stolek držely naprosto bezchybně a já si tak mohl výhody tohoto magnetického konektoru užít naplno. Ani při jízdě v autě po kostkách (a že mám kolem domu bohužel víc než bych chtěl) se telefon nehnul, což se mi u některých slabších silikonových krytů už několikrát stalo. Nabíjení i příslušenství tak můžete používat naplno bez omezení.

Pár slovy se ještě vrátím k výše zmíněným precizním výřezům pro tlačítka, jelikož tento detail je zejména u krytů pro iPhone 16 Pro a 16 Pro Max (k dispozici je pak ještě verze pro 15 Pro) velmi důležitý. To proto, že díky minimální tloušťce krytu máte perfektní přístup k bočnímu tlačítku pro ovládání fotoaparátu. Proč to zdůrazňuji? Zejména proto, že mi doposud prakticky všechny kryty z dílny výrobců příslušenství v tomto směru úplně nevyhovovaly, jelikož skryly toto tlačítko do „prohlubně“ vzniklé tloušťkou boku krytu. Dané tlačítko se tak rázem používalo celkově hůře. To ale u FIXED MagVelar naštěstí neplatí, jelikož díky jeho mimořádné tenkosti má člověk při používání bočního tlačítka pro ovládání foťáku skoro až pocit, jako kdyby měl v ruce „holý“ telefon. Tak skvělý přístup k tlačítku je.

Fotogalerie #2 FIXED MagVelar 11 FIXED MagVelar 10 FIXED MagVelar 9 FIXED MagVelar 8 FIXED MagVelar 7 Vstoupit do galerie

Na závěr mého testování tu pak pro vás mám pro mě příjemný postřeh ze života. Protože je kryt zcela pevný a nemá žádné gumové prvky, nijak neulpívá na látkách v kapse, a telefon tak jde snadno vytahovat i zandávat. Na druhou stranu, kvůli tvrdému materiálu rozhodně nepočítejte s žádným velkým „pohlcováním“ nárazů. Při pádu z výšky tak kryt ochrání především proti škrábancům a běžnému mechanickému opotřebení. Pokud ale chcete opravdu nárazuvzdorný kryt, bude potřeba sáhnout jinde. Zde je ale třeba jedním dechem dodat, že pády jsou dost o štěstí a pokud vám telefon spadne špatně, nepomůže vám ve výsledku sebelepší kryt.

Resumé

FIXED MagVelar mě osobně velmi mile překvapil. Jde o prémiový produkt, který si na nic nehraje. Rozhodně neslibuje nemožné, ale to, co nabízí, plní na výbornou. Pokud tedy hledáte kryt, který nebude kazit design vašeho iPhonu, nezvětší jeho rozměry, a přitom nabídne opravdu solidní úroveň ochrany, včetně perfektní kompatibility s MagSafe, MagVelar rozhodně patří mezi nejlepší volby, jaké můžete na českém trhu pořídit.

FIXED MagVelar můžete zakoupit zde