8 funkcí iPadOS 26, které dělají z iPadu Mac!

Apple s iPadOS 26 posouvá iPad ještě blíž Macu. S novými funkcemi jako Menu bar, Exposé nebo aplikace Náhled se iPad mění v plnohodnotné pracovní zařízení. Aktuálně je systém v betaverzi a ostré vydání se očekává na podzim.

1. Menu bar

Nejviditelnější změnou je přidání macOS-style menu baru. Stačí přejet prstem shora dolů a objeví se klasická lišta s položkami jako Soubor, Úpravy, Okno nebo Nápověda. Nabídka se přizpůsobuje podle aktivní aplikace – v Safari tak například přibydou záložky a historie.

2. Aplikace jako na Macu

Revolucí je také režim Windowed Apps, kde lze aplikace uspořádat jako okna, měnit jejich velikost a přesouvat je po obrazovce – stejně jako na Macu.

3. Okna se semaforem

V levém horním rohu každého okna navíc přibyly známé „semaforové“ ovládací prvky – zavřít, minimalizovat a zvětšit. Delším podržením tlačítek se otevře další nabídka a pokud aplikace podporuje více oken, lze rovnou otevřít nové.

4. Náhled

Systém přidává i aplikaci Náhled známou z macOS. Nově na iPadu podporuje Apple Pencil a lze s ní pohodlně otevírat, upravovat a podepisovat dokumenty nebo obrázky.

5. Exposé

V režimu oken funguje také Exposé – stačí přejet prstem zespodu nahoru a zobrazí se přehled všech otevřených oken. Můžete mezi nimi přepínat nebo je zavřít.

6. Soubory na steroidech

Aplikace Soubory se dočkala několika vylepšení. Nově nabízí seznamový náhled s přizpůsobitelnými sloupci, filtrování a možnost nastavit výchozí aplikaci pro otevření určitého typu souboru. Přibylo i barevné označení složek a podpora ikon a emoji, které se synchronizují přes iCloud.

7. Kurzor z Macu

Pokud máte k iPadu připojený trackpad Magic Keyboard nebo Bluetooth myš, kurzor se nyní zobrazuje jako ukazatel podobný tomu v počítačích Mac, nikoli jako kruh. A pokud s ním zatřepete, ukazatel se zvětší, abyste jej mohli snadno najít na obrazovce.

8. Složky v Docku

Praktické je i přidání složek do Docku. Stačí dlouze podržet složku v aplikaci Soubory a zvolit „Přidat do Docku“. Při podržení v Docku lze pak zobrazit obsah jako mřížku nebo vějíř, včetně třídění souborů. Navíc se do Docku vejde až 23 ikon a v nastavení je možné zapnout automatické skrývání Docku, stejně jako na Macu. iPadOS 26 tak posouvá iPad na novou úroveň produktivity – bez kompromisů, ale s dotykovým pohodlím.