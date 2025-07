Epic Games rozdává zdarma dvě super hry pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma nové hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž velmi oblíbená hra Sky Racket a Figment 2: Creed Valley. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.

Sky Racket

Sky Racket je netradiční arkádová hra, která spojuje prvky shmupu (shoot ’em up) s klasickým arkanoidem. Hráči v ní ovládají postavu letící vzduchem, která místo střelby odráží projektily jako míčky pomocí raketové pálky. Hra vsází na barevnou pixelartovou grafiku, která připomíná éru 16bitových konzolí. Výrazným prvkem je i neotřelý humor, který prostupuje jak postavy, tak samotné prostředí. Sky Racket podporuje kooperativní režim pro dva hráče, takže si na šílených levelech můžete užít zábavu s kamarádem.

Každý level přináší jiný typ nepřátel i originální bossfighty, které prověří postřeh i schopnost načasování. Díky absenci klasického střelného útoku se hráč musí soustředit na odrážení útoků a jejich strategické využití proti nepřátelům. Hra má rychlé tempo, přesto se dá ovládnout i bez předchozích zkušeností s arkádovkami. Sky Racket vznikla jako projekt nezávislého brazilského studia Double Dash Studios. Výsledkem je svěží, nápaditá a především hravá akce, která nezapře inspiraci klasickými herními legendami.

Sky Racket lze zdarma stáhnout zde

Figment 2: Creed Valley

Figment 2: Creed Valley je pokračováním oceňované logicko-akční adventury Figment od dánského studia Bedtime Digital Games. Stejně jako první díl i dvojka sází na unikátní výtvarný styl, hudebně laděný svět a hlubší filozofické podtóny. Hráči se opět ujímají role Dustyho – personifikace odvahy – který tentokrát vyráží do části mysli zvané Creed Valley, aby obnovil rovnováhu po útoku chaosu.

Hra vyniká nejen vizuálně, ale i svou dynamickou hudbou, která reaguje na dění na obrazovce – od soubojů až po hádanky. Jedním z nových prvků je možnost přepínat mezi režimem otevřené a uzavřené mysli, přičemž každá verze světa nabízí jiné herní mechanismy i vizuální zpracování. Souboje zůstávají jednoduché, ale stylizované a doplněné o zpívající bossy a rytmické prvky. Figment 2 je vhodný jak pro fanoušky prvního dílu, tak pro nové hráče – příběh je sice volným pokračováním, ale hru si lze užít i bez znalosti předešlých událostí. Nabízí zhruba 4–5 hodin hrací doby a je dostupná na PC, konzole i Nintendo Switch. Výsledkem je nápaditá, poetická a přemýšlivá hra, která staví na kombinaci emocí, vtipu a výtvarného kouzla.

Figment 2: Creed Valley

Pokud tedy máte tento typ her rádi, určitě byste si jej neměli nyní nechat ujít. Bohužel, stejně jako v předešlých týdnech, i tentokrát je titul k dispozici jen pro PC a to až do čtvrtka 19. června do 16:59.