Jak Boeing použil 9 tun brambor k testování palubní Wi-Fi v letadlech

Jak spolu souvisí Boeing, brambory a Wi-Fi signál? Přinášíme vám článek o zajímavém a tak trochu bizarním experimentu, který před lety provedla společnost Boeing.

Možná to zní jako špatný vtip, ale je to realita: americký výrobce letadel Boeing v roce 2012 skutečně použil brambory místo lidí, aby otestoval kvalitu Wi-Fi připojení na palubě. V rámci unikátního experimentu firma naplnila sedačky v letadle, vyřazeném z provozu, obrovskými pytli brambor. Celkem se do kabiny dostalo na 9 000 kilogramů těchto skromných hlíz.

Ideální pasažér

Proč právě brambory? Inženýři Boeingu vysvětlili, že brambory dokáží interagovat s elektromagnetickými signály podobným způsobem jako lidské tělo. Jinými slovy, brambora se z hlediska šíření Wi-Fi signálu chová téměř jako člověk. A co víc – na rozdíl od pasažérů se nikdy nezačnou nudit, nestěhují se ze sedačky a neruší testovací proces.

Inženýr Boeingu Dennis Lewis v souvislosti s tímto netradičním testováním uvedl, že cestující pochopitelně chtějí, aby jim Wi-Fi připojení v letadle fungovalo bez ohledu na to, jaké sedadlo obsadili. Signál se ale přitom může lišit v závislosti na tom, kde se dané zařízení přesně nachází.

V uzavřeném prostoru letadla se bezdrátové signály chovají nepředvídatelně – odrážejí se od povrchů a mění se v závislosti na pohybu osob v kabině. To vede k tomu, že některá místa mají výborný signál, zatímco jiná sotva zachytí spojení. Aby Boeing mohl přesně zmapovat chování signálu, potřeboval „pasažéry“, kteří by v letadle setrvali několik dní bez hnutí. Brambory se ukázaly být ideální náhradou.

Zmíněné testování pomohlo vývojářům optimalizovat rozmístění antén a zajistit, že Wi-Fi bude fungovat co nejspolehlivěji ve všech částech kabiny – a zároveň nebude zasahovat do ostatních palubních systémů. Zpráva tehdy zaujala i britskou Potato Council, která připomněla, že brambory jsou často podceňovanou surovinou s pestrým využitím. Mimo potravinářství se používají například při výrobě papíru, textilu, v kosmetice nebo i jako zdroj energie.