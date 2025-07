Užijte si léto s Garmin Brno. Dostanete 15 % slevu na vybrané hodinky a další produkty 

Komerční sdělení: Je tu léto a s ním také mnoho mimopracovních aktivit. A právě u nich vám může dělat společnost nějaké to zařízení společnosti Garmin. Nejde přitom jen o hodinky, ale také cyklopočítače, GPS navigace, inReach komunikátory atd.

Garmin vybral poměrně slušnou paletu produktů (mezi které patří i Fenix 8 a Tactix 7), u kterých aktuálně nabízí 15% slevu, a to až do 20. července 2025. U Garmin Brno přitom nemusíte dělat vůbec nic, jen přidat produkt do košíku a zakoupit ho, žádný slevový kód není nutné nikam zadávat. Níže se můžete podívat na výši slevy u námi vybraných modelů, kompletní jejich seznam najdete zde.

Kompletní nabídku Garmin Brno s aktuální 15% slevou najdete tady